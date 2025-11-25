Avanza o Centro de Protonterapia de Galicia coa entrada da primeira peza esencial do acelerador
O primeiro elemento do Proteus ONE xa foi introducido no búnker e completa un investimento total de 45,5 millóns
O Centro de Protonterapia de Galicia deu este martes un paso decisivo coa instalación do primeiro compoñente esencial do Proteus ONE, o equipamento tecnolóxico máis avanzado e preciso na loita contra o cancro. A peza foi introducida no búnker no que se realizarán os tratamentos oncolóxicos, marcando o inicio da fase final de montaxe deste sistema de última xeración, financiado pola Fundación Amancio Ortega.
Segundo informa a Xunta, o elemento instalado é fundamental para o equilibrio do brazo xiratorio (gantry) do equipo e resulta clave na calibración da máquina, garantindo un movemento preciso e estable imprescindible para ofrecer tratamentos de alta eficiencia aos pacientes oncolóxicos.
Un proceso técnico complexo e altamente especializado
A posta en marcha dun acelerador de protóns esixe un proceso rigoroso, con múltiples especificidades e protocolos estritos. A chegada deste compoñente marca o inicio dunha cadea de instalación que continuará nos vindeiros días coa recepción, por vía marítima, do resto das pezas do equipamento completo, tamén financiadas pola Fundación Amancio Ortega.
Un proxecto sanitario pioneiro no Estado
A Xunta destaca que este centro é o proxecto máis avanzado dos nove centros de protonterapia previstos no Sistema Nacional de Saúde. A previsión é que os primeiros pacientes —galegos e tamén procedentes de Castela e León, Asturias e o norte de Portugal— poidan ser atendidos a finais do próximo ano.
O Goberno galego investiu case 20 millóns de euros na construción do edificio que alberga o acelerador, ao que se suma o equipamento achegado pola Fundación Amancio Ortega, acadando un investimento global de 45,5 millóns de euros.
O proceso de montaxe permitirá que Galicia dispoña dun dos sistemas de protonterapia máis avanzados do Sistema Nacional de Saúde, con capacidade para aplicar tratamentos de radiación de alta precisión destinados a reducir os danos sobre tecidos sans.