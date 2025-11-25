Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Avanza o Centro de Protonterapia de Galicia coa entrada da primeira peza esencial do acelerador

O primeiro elemento do Proteus ONE xa foi introducido no búnker e completa un investimento total de 45,5 millóns

Redacción
25/11/2025 14:22
Introdución da primeira peza esencial do equipamento Proteus ONE no búnker do Centro de Protonterapia de Galicia
Introdución da primeira peza esencial do equipamento Proteus ONE no búnker do Centro de Protonterapia de Galicia
Xunta
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251121_tamara
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

O Centro de Protonterapia de Galicia deu este martes un paso decisivo coa instalación do primeiro compoñente esencial do Proteus ONE, o equipamento tecnolóxico máis avanzado e preciso na loita contra o cancro. A peza foi introducida no búnker no que se realizarán os tratamentos oncolóxicos, marcando o inicio da fase final de montaxe deste sistema de última xeración, financiado pola Fundación Amancio Ortega.

Dani Guirado interpreta ao DR. X no espectáculo

O CSIC trae a Santiago un espectáculo familiar que une ciencia e emoción neste Nadal

Más información

Segundo informa a Xunta, o elemento instalado é fundamental para o equilibrio do brazo xiratorio (gantry) do equipo e resulta clave na calibración da máquina, garantindo un movemento preciso e estable imprescindible para ofrecer tratamentos de alta eficiencia aos pacientes oncolóxicos.

Un proceso técnico complexo e altamente especializado

A posta en marcha dun acelerador de protóns esixe un proceso rigoroso, con múltiples especificidades e protocolos estritos. A chegada deste compoñente marca o inicio dunha cadea de instalación que continuará nos vindeiros días coa recepción, por vía marítima, do resto das pezas do equipamento completo, tamén financiadas pola Fundación Amancio Ortega.

Un proxecto sanitario pioneiro no Estado

A Xunta destaca que este centro é o proxecto máis avanzado dos nove centros de protonterapia previstos no Sistema Nacional de Saúde. A previsión é que os primeiros pacientes —galegos e tamén procedentes de Castela e León, Asturias e o norte de Portugal— poidan ser atendidos a finais do próximo ano.

O Goberno galego investiu case 20 millóns de euros na construción do edificio que alberga o acelerador, ao que se suma o equipamento achegado pola Fundación Amancio Ortega, acadando un investimento global de 45,5 millóns de euros.

O proceso de montaxe permitirá que Galicia dispoña dun dos sistemas de protonterapia máis avanzados do Sistema Nacional de Saúde, con capacidade para aplicar tratamentos de radiación de alta precisión destinados a reducir os danos sobre tecidos sans.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251121_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Imagen de la reunión entre los representantes de JuntosPolGC y Vox

JuntosPolGC traslada a Vox las demandas de igualdad salarial y jubilación anticipada
Redacción
Foto de familia dos representantes da Xunta xunto aos 34 chefs galegos participantes na presentación de ‘Prato de Mercado’ na Praza de Abastos de Santiago

A Xunta presenta ‘Prato de Mercado’ en Santiago para converter as prazas de abastos en referentes gastronómicos
Eladio González Lois
De izquierda a derecha: el gerente del Sergas, José Ramón Parada; el conselleiro de Sanidade, Antonio García Caamaño y la secretaria xeral técnica de Sanidade, Natalia Lobato

Sanidade califica de “muy positivo” el acuerdo con CSIF, CCOO y UGT
Eladio González Lois
González Formoso y el alcalde de Ames, Blas García, en la Casa de Barbazán, donde se ubicará el futuro Mercado Municipal de Ames

El futuro mercado municipal de Ames recibirá un millón de euros de la Diputación de A Coruña
Eladio González Lois