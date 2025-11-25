A Xunta presenta ‘Prato de Mercado’ en Santiago para converter as prazas de abastos en referentes gastronómicos
O proxecto, integrado no Plan Estratéxico do Comercio de Galicia, procura potenciar o produto local co apoio de 34 recoñecidos chefs
APraza de Abastos de Santiago acolleu este martes la presentación de 'Prato de Mercado', un novo proxecto da Xunta destinado a reforzar o papel das prazas e mercados como grandes escaparates do produto galego de calidade, fresco e de proximidade. No acto participaron o conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, e o director xeral de Comercio e Consumo, Gabriel Alén, acompañados por 34 chefs galegos de 31 establecementos de restauración, unidos para fortalecer a relación directa entre gastronomía e mercado.
Os mercados como motores económicos e sociais
Durante a presentación, o conselleiro salientou o compromiso da Xunta cos mercados galegos, case 100 espazos distribuídos en 76 concellos, que continúan a ser clave para o abastecemento de proximidade e a dinamización comercial. Subliñou tamén a súa versatilidade, capacidade de innovación e adaptación ás novas tendencias de consumo, converténdose en escenarios para accións culturais, iniciativas gastronómicas e sinerxías entre comercio, hostalaría e cociña.
González destacou que Prato de Mercado inicia un programa que se desenvolverá ao longo de 2026, cun calendario de showcookings en mercados de toda Galicia, co obxectivo de impulsar a súa actividade económica e fortalecer o vínculo co territorio no marco do Plan Estratéxico do Comercio de Galicia 2025-2030.
Ademais, referiuse á iniciativa Artesanía no Prato, que promove o uso de pezas da marca Artesanía de Galicia como soporte da gastronomía, e na que máis de 50 obradoiros artesanais colaboran con restaurantes galegos, nacionais e internacionais.
Así mesmo, a Xunta anunciou que reforzará en 2026 as liñas de apoio destinadas á dinamización das prazas, cun investimento próximo aos 4,5 millóns de euros para mantemento, mellora, formación e revitalización tanto dos mercados xa recoñecidos como daqueles que aspiren a obter o selo.
Reflexión sobre o futuro dos mercados
A xornada da mañá completarase pola tarde cun encontro baixo o título O futuro dos mercados tradicionais: innovación e tradición, no Colexio Maior San Agustín. A cita reunirá a representantes do comercio, produtores, praceiros, profesionais da gastronomía e alcaldes e alcaldesas para debater sobre os retos e oportunidades destes espazos. O programa incluirá relatorios, mesas de debate e a proxección dun vídeo no que unha vintena de cociñeiros amosan o seu día a día nos mercados galegos.