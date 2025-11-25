Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

A sede da UGT de Santiago incorpora un novo Punto Violeta para reforzar a rede de apoio contra a violencia machista

O Goberno e o sindicato salientan a necesidade de ampliar espazos seguros e accesibles que faciliten información e resposta ante situacións de risco para as mulleres

Redacción
25/11/2025 21:52
Julio Abalde
Julio Abalde na presentación do Punto Violeta en Santiago puxo o foco na colaboración entre administracións e axentes sociais
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251121_tamara
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

O subdelegado do Goberno na Coruña, Julio Abalde, salientou esta mañá en Santiago de Compostela a implantación dos Puntos Violeta aos lugares da vida cotiá das mulleres mediante o impulso do Ministerio de Igualdade. Fíxoo na presentación do novo Punto Violeta da sede de UGT-Galicia, na capital.

O acto contou coa participación do secretario xeral do sindicato na Comunidade, Cristóbal Medeiros; a secretaria de Igualdade da organización, Trini Campos, e a secretaria xeral da Unión de Compostela-Barbanza, Marisa Rodríguez, pois no acceso ás súas dependencias dentro do edificio xeral tamén se fixou un Punto.

Julio Abalde puxo en valor que Puntos Violeta como este “son a mellor mostra de que non imos dar nin un só paso atrás reforzando os espazos públicos de apoio e tecendo redes con toda a cidadanía, e por suposto cun axente social tan importante como é UGT”. Durante a presentación, tanto o subdelegado como o secretario de UGT-Galicia sinalaron que a igualdade e a erradicación da violencia machista “require a implicación de toda a sociedade” para dar unha resposta rápida e detectar e frear situacións de violencia de xénero.

Por último, o subdelegado agradeceu a contribución do sindicato para chegar “a todos os recunchos do territorio” e reafirmou a disposición do Goberno de seguir traballando con todos os actores sociais de Galicia “para que ningunha muller se sinta soa ao contar con máis presenza, máis apoio e máis recursos”. Neste sentido, incidiu no labor do Ministerio de Igualdade para “reforzar a rede de apoio ás mulleres vítimas de violencia machista e ampliar a colaboración cos axentes sociais”, de xeito que se ofrezan novos espazos seguros, accesibles e visibles a todas as mulleres.

Os Puntos Violeta en Galicia

Os Puntos Violeta son un instrumento promovido polo Ministerio de Igualdade para implicar o conxunto da sociedade na loita contra a violencia machista, facilitando información sobre como actuar ante situacións de risco e identificando lugares seguros para as vítimas. En Galicia están expandíndose de xeito continuado, anunciándose, por exemplo, a implantación de Puntos Violetas nos 13 Paradores da rede estatal hai escasamente tres semanas.

O subdelegado incidiu en que “o machismo é unha lacra social e por iso é responsabilidade de todos contribuír á súa erradicación”, ao tempo que destacou que a igualdade e a loita contra a violencia de xénero “requiren a implicación das administracións e da cidadanía para dar unha resposta rápida e eficaz e garantir que ningunha muller se sinta soa e desprotexida ante un caso de violencia de xénero”.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251121_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

El ideal gallego

O Centro Xove da Almáciga acolle un encontro para explorar creacións artísticas desde a disidencia
Redacción
Antonio López en la reunión del Grupo coa Conferencia de Reitores e Reitoras das Universidades Españolas

La USC abre el plazo para presentar candidaturas a las elecciones a rector
Agencias
lectura 25N pazo de raxoi

Santiago reforza o compromiso institucional contra as violencias machistas no 25N
Redacción
Imagen de la reunión entre los representantes de JuntosPolGC y Vox

JuntosPolGC traslada a Vox las demandas de igualdad salarial y jubilación anticipada
Redacción