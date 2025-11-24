Tensión en Medicina USC ante la reunión clave sobre la descentralización del grado

Exterior de la Facultad de Medicina de la USC - Santi Alvite

La Junta de la Facultad de Medicina de la USC celebra este lunes una reunión marcada por la descentralización del grado, un acuerdo ya ratificado por Docencia Clínica y por la UDC, pero que sigue generando posiciones enfrentadas dentro de la comunidad académica.

Algunos catedráticos han mostrado públicamente su rechazo a la iniciativa y prevén trasladarlo durante la sesión. La institución, sin embargo, no fijará una postura oficial hasta que finalicen los debates internos previstos para este lunes.

Inquietudes en el ámbito sanitario

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, reconoció este viernes que es “comprensible” que existan inquietudes o miedos ante el cambio, animando a analizarlo con una visión amplia.

Afirmó que “entendo que haxa xente que non estea conforme ou estea disgustada co proceso de descentralización. É perfectamente comprensible”, pero insistió en que debe valorarse desde una perspectiva global, subrayando que el acuerdo busca garantizar la mejor formación posible para el alumnado y que, a su juicio, es “bo para Galicia”.

El alumnado también expresa rechazo

La descentralización tampoco convence a una parte del alumnado de Medicina, que ha elaborado un documento —al que tuvo acceso Europa Press— en el que se muestra un rechazo frontal al acuerdo.

Los estudiantes critican que no se haya contado con profesorado ni alumnado en el proceso y consideran que el plan está “desenfocado”, al no detallar elementos que consideran básicos, como la evaluación, la distribución de grupos o la gestión de asignaturas pendientes.

Una decisión que marcará el futuro del grado

La reunión de este lunes se perfila como un punto de inflexión. Con posiciones internas muy distintas y con parte de la comunidad académica reclamando mayor concreción, la facultad deberá avanzar hacia un posicionamiento común sobre un cambio estructural que afectaría al funcionamiento del grado en los próximos años.