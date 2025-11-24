Santiago inicia a licitación do novo centro sociocultural e de maiores do Ensanche
O Concello impulsa unhas obras de 1,6 millóns na antiga sede da Seguridade Social, cun modelo que combinará envellecemento activo e actividades interxeracionais
A Xunta de Goberno aprobou o expediente de contratación das obras do Centro Sociocultural e de Maiores do Ensanche, que se vai acondicionar na antiga sede da Tesourería Xeral da Seguridade Social, na rúa de San Pedro de Mezonzo. A actuación conta cun orzamento base de licitación de 1,6 millóns de euros e o prazo de execución será de dez meses.
A concelleira de Dereitos e Servizos Sociais, Promoción Económica e Xuventude, María Rozas, deu conta hoxe dos detalles da licitación e insistiu en que este será “un equipamento novidoso, non tanto polas características das obras senón polo enfoque co que foi deseñado”.
Neste sentido, a tenenta de alcaldesa explicou que “o obxectivo foi crear un espazo no que se poida implantar un modelo de funcionamento integrado e no que se xeren sinerxias entre as persoas usuarias da Casa dos Maiores e do Centro Sociocultural”. Nese sentido, apuntou que o novo equipamento “permitirá desenvolver políticas de envellecemento activo e actividades interxeracionais, enormementen beneficiosas tanto para as persoas maiores como para os mozos e mozas”.
Centro de atención polivalente
O Centro Sociocultural e de Maiores estará localizado na planta baixa do nº 17 da rúa de San Pedro de Mezonzo, no local cedido ao Concello pola Tesourería Xeral da Seguridade Social por un prazo de 25 anos. As dependencias teñen unha superficie total de 1.200 metros cadrados, e o proxecto contempla a demolición das divisións e acabados actuais para darlle unha distribución acaída ao novo servizo, así como a renovación das fachadas tanto á rúa como ao patio interior.
O novo servizo, que estará xestionado polas concellarías de Dereitos e Servizos Sociais e Centros Socioculturais, contará con cinco espazos pensados para acoller obradoiros, unha ampla biblioteca vinculada a unha sala de lectura, e un salón de usos varios que terá capacidade para preto de 180 persoas. Tamén disporá dunha praza e un patio interiores, ademais dunha zona de despachos.
O Centro Sociocultural e de Maiores permitirá mellorar a oferta de actividades no Ensanche, posto que o actual centro centro sociocultural de Frei Rosendo Salvado ten maiores limitacións de espazo para acoller determinadas propostas que sí terán cabida nas novas dependencias. Ademais, será un servizo innovador para as máis de 23.000 persoas maiores de 65 anos que viven en Santiago, 4.800 delas no Ensanche.