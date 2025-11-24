Raxoi recibe al embajador de Malta para reforzar la cooperación con Santiago

La alcaldesa Goretti Sanmartín y el embajador de Malta, Emmanuel Mallia, mantuvieron en el Pazo de Raxoi una reunión para avanzar en proyectos comunes Concello de Santiago

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha recibido al embajador de Malta en España, Emmanuel Mallia, para analizar los proyectos que comparten y estrechar las relaciones. "Santiago y Malta tienen mucho en común", ha destacado Mallia.

Tras reunirse este lunes con la mandataria local en el Pazo de Raxoi, Mallia ha firmado en el libro de honor del Ayuntamiento, rodeado de representantes de todos los grupos municipales y acompañado del cónsul honorario de Malta en Galicia, Gabriel Baltar.

Tal y como explicó Sanmartín, mantuvieron una reunión inicial en la que hablaron de las relaciones que tienen que ver con el camino, el turismo y el aprendizaje de lenguas.

"Hay que agradecerle mucho, por ese interés por el conocimiento, de nuestra cultura, de nuestra historia, y por continuar teniendo esas relaciones fluidas entre Santiago de Compostela y Malta", ha subrayado.

Asimismo, la alcaldesa de Santiago ha señalado que quedaron en continuar citándose para ahondar en todas esas relaciones que tienen en común. "No es la primera vez que viene, Santiago es un lugar de referencia para la gente de Malta", ha remarcado.

Por su parte, Mallia ha enfatizado que Santiago y Malta "tienen mucho en común": "Tenemos industria turística, que es muy importante para la economía. Tenéis el encanto de la catedral, del Camino de Santiago y Malta tiene también sitios históricos. Creemos que incluso culturalmente hay un interés común que podríamos fortalecer".