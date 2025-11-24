Raxoi da luz verde para la redacción del proyecto de ejecución del nuevo parque de bomberos de la Pulleira

La portavoz municipal, Míriam Louzao, anunció la aprobación del expediente para contratar la redacción del proyecto del nuevo parque de bomberos de A Pulleira, Concello de Santiago

La portavoz del Goberno local, Míriam Louzao, ha anunciado la aprobación del expediente para contratar la redacción del proyecto de ejecución para las nuevas instalaciones del parque de bomberos de la Pulleira, con un presupuesto base de 202.585,97 euros.

Tal y como ha explicado en la comparecencia posterior a la Xunta de Goberno local, el plazo de ejecución será de 33 meses y la redacción del proyecto tendrá un plazo de presentación de tres meses.

Así, el parque tendrá una superficie útil de más de 3.000 metros cuadrados dentro de una parcela de alrededor de unos 20.000 y el presupuesto para su ejecución se estima en unos 3,5 millones de euros.

Según Louzao, "está concebido para albergar el servicio comarcal de bomberos para el que se estuvieron negociando los acuerdos necesarios con la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior y el Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento da Coruña".

En este sentido, ha añadido que este último organismo envió la semana pasada el resultado de su revisión del texto del convenio con el fin de que ahora sea también contrastado con los servicios técnicos municipales.

El nuevo parque contará con zonas de administración, alojamiento y aparcamiento de vehículos de emergencia, y el proyecto contemplará también la urbanización mínima de la parcela con la resolución de la salida y maniobra de vehículos y la conexión a servicios desde la calle Cruceiro da Coruña.