Raxoi confía en un acuerdo para la descentralización de Medicina y respalda la labor del rector de la USC

La portavoz del Gobierno local, Míriam Louzao, ha señalado este lunes que Raxoi confía en que se alcance un acuerdo en torno al proceso de descentralización del grado de Medicina y ha destacado la labor del rector de la Universidade de Santiago de Compostela, Antonio López Díaz, en la búsqueda de consensos.

Louzao recordó que el Concello defiende que se mantenga una facultad única en Compostela, con docencia descentralizada como viene ocurriendo en los últimos años, y enmarcó esta posición en la necesidad de entender el sistema universitario como un sistema universitario gallego. Según la portavoz, alcanzar un acuerdo es esencial “por el bien del propio sistema” y valoró los esfuerzos del rector para encauzar la situación.

La junta de la Facultad de Medicina de la USC se reúne este lunes con la descentralización como uno de los puntos destacados en el orden del día. El debate llega en un momento marcado por posiciones enfrentadas, con catedráticos y parte del alumnado que han expresado su rechazo al acuerdo ya ratificado por Docencia Clínica y la Universidade da Coruña.

Reacciones en Vigo

El debate sobre la reorganización de los estudios de Medicina también ha centrado buena parte de la actualidad política en Vigo, donde el pleno municipal aprobó una moción del grupo socialista para reprobar a la Xunta por el acuerdo alcanzado con las tres universidades gallegas. El gobierno local, según recoge Europa Press, calificó el pacto como “papel mojado” y lo vinculó al mantenimiento de los “privilegios” de la USC, atribuyendo al presidente Alfonso Rueda la responsabilidad de un modelo que garantiza que exista una única facultad de Medicina en Galicia.

El concejal Carlos López Font defendió la moción subrayando que la demanda de una facultad propia para Vigo es una “petición histórica” y aseguró que la ciudad seguirá reclamándola porque “es lo que conviene a la ciudadanía”.

El BNG, por su parte, valoró que el pacto avanza en una descentralización “efectiva”, con requisitos verificables, y señaló que no supone una renuncia, sino que abre la puerta a una futura facultad de Medicina en la ciudad. Su portavoz, Xabier Pérez Igrexas, acusó al alcalde de mostrar un “desprecio” a la autonomía universitaria y calificó su postura de “pataleta infantil”, motivada —aseguró— por frustraciones personales.