Pablo López actuará en el Palacio de Congresos de Santiago

Pablo López, en concierto Cedida

El cantautor y pianista Pablo López presentará su nueva gira en el Palacio de Congresos de Santiago de Compostela el próximo 16 de mayo, dentro del tour El Niño del Espacio en Concierto, con el que recorrerá algunos de los principales auditorios del país a lo largo de 2026.

Fabián C. Barrio presenta en Santiago 'Los engranajes de Occidente', su nuevo análisis sobre el "declive" de la civilización occidental Más información

Las entradas para la cita compostelana se pondrán a la venta el martes 25 de noviembre a las 11.00 horas a través de la web oficial de la promotora. Se espera una alta demanda, dada la trayectoria del artista y el interés que han despertado sus últimos conciertos.

Un espectáculo que abre una nueva etapa creativa

El anuncio de la gira coincide con la publicación del single El Niño del Espacio, anticipo del próximo trabajo discográfico del músico. El espectáculo incluirá una selección de sus éxitos más reconocidos, interpretados al piano y acompañados por su banda, además de nuevas canciones que marcarán la hoja de ruta de su inminente etapa artística.

Reconocido por la intensidad emocional de sus directos, Pablo López regresará a Santiago con un montaje diseñado para potenciar la conexión con el público y subrayar el carácter narrativo de cada una de sus composiciones. La organización destaca que será un concierto de gran formato, pero con un enfoque íntimo acorde al estilo del artista.