Manolo García deslumbra en Santiago con un viaje completo por 'Arena en los bolsillos'

Manolo García, durante el concierto en el Palacio de Congresos Eladio Lois

Este viernes, a las 20.30 horas, Santiago de Compostela quedó envuelta en una atmósfera casi ceremonial. Manolo García regresó al Palacio de Congresos con un concierto que superó con holgura las dos horas y media de duración, un encuentro largo, intenso y celebrado por un público que llenó por completo el recinto. El artista tomó el escenario con una calma intensa, casi silenciosa, como si la música ya estuviera anunciándose a través de él.

Pablo López actuará en el Palacio de Congresos de Santiago Más información

Desde los primeros compases, García abrió la puerta del tiempo. Interpretó al completo Arena en los bolsillos, su primer disco, aquel que marcó a toda una generación y que sigue latiendo con una fuerza particular más de dos décadas después. Las canciones se sucedieron como recuerdos que vuelven nítidos: versos coreados, melodías que parecían reconocerse entre sí y una emoción que recorrió la sala con la intensidad de un suspiro colectivo.

El presente en marcha: 'Drapaires Poligoneros'

Pero no se quedó en la nostalgia. Con la misma pulsación poética, García llevó al directo buena parte de su último trabajo, Drapaires Poligoneros, un álbum donde conviven la crudeza, la ternura y ese espíritu de buscador incansable que ha guiado siempre su carrera. Las nuevas canciones encajaron con naturalidad, como piezas recientes de un mismo universo emocional, y confirmaron que su escritura sigue siendo tan inquieta como luminosa.

Manolo García combinó clásicos con canciones de su último trabajo, Drapaires Poligoneros, en una noche memorable Eladio Lois

Un concierto que desbordó el tiempo

La intensidad no se extinguió ni un instante. La banda acompañó instrumental y espiritualmente a un Manolo García que alternó energía, calma y un carisma que continúa siendo único en la música española. El tiempo se estiró hasta convertir la noche en algo más que un concierto: una experiencia viva, generosa y que no perdió emoción en ningún momento.

Cuando las últimas notas se disiparon, el Palacio de Congresos respondió con una ovación larga, cálida, casi agradecida. El público salió al frío compostelano con el brillo inconfundible de quien ha vivido algo que merece ser recordado: una oda a la vida, al amor y a disfrutar el tiempo que nos queda. Una noche mágica en Santiago, tallada por una de las voces más reconocidas y mágicas de nuestro país, que seguirá sonando en el húmedo suelo de Compostela por, al menos, una eternidad más.