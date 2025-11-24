Tensión en la USC por el futuro del grado de Medicina

Exterior de la Facultad de Medicina de la USC Cedida

El debate sobre la descentralización de Medicina en el Sistema Universitario Galego ha abierto una nueva grieta en la Universidade de Santiago de Compostela. Este lunes, la Junta de la Facultad de Medicina rechazó el acuerdo alcanzado entre distintas instituciones —ya ratificado por el Consejo de Docencia Clínica y por la UDC—, una decisión que ha llevado al rector de la USC, Antonio López, a advertir de una “oportunidad perdida” para fortalecer la enseñanza médica en Galicia.

En un comunicado remitido a la comunidad universitaria, el rector asegura que tanto la Facultad como los departamentos vinculados al grado fueron informados en todo momento de un proceso negociador “largo y complejo”. Subraya que mantuvo la discreción “por lealtad” al resto de agentes implicados y en defensa del “interés general”.

López, por tanto, asegura sentir “un profundo sentimiento de frustración” ante lo que considera una pérdida de una gran oportunidad para consolidar en Santiago la Facultad de Medicina de Galicia, evitando una fragmentación que, desde su perspectiva, “parece cada vez más próxima”.

La Facultad se mantiene en su negativa, pero abierta al diálogo

La Junta de la Facultad de Medicina, por su parte, ha defendido su rechazo argumentando que, “en su redacción y formulación actuales”, el acuerdo resulta “inapropiado” y necesita una revisión sustancial.

Alertan de que la “excepcionalidad” del modelo podría generar un “precedente grave” que afecte a la cohesión del sistema universitario y abra la puerta a proyectos negociados “al margen de criterios académicos y científicos”.

Entre las preocupaciones expresadas destacan la necesidad de definir con exactitud qué es una “unidad docente descentralizada”, las competencias que tendría y el impacto real —docente, asistencial, investigador y económico— del nuevo modelo. Reclaman además una memoria económica y de infraestructuras, así como un documento detallado sobre el personal necesario.

Por otro lado, la Facultad considera no factible iniciar la docencia teórica descentralizada en 2027-2028 con materias de quinto curso pertenecientes a un plan en extinción, algo que provocaría duplicidades y problemas de organización.

Plantean un nuevo calendario: descentralizar cuarto curso en 2029-2030 y quinto en 2030-2031, lo que supondría un retraso “mínimo” pero garantizaría que ningún estudiante actual se vea obligado a desplazarse.

Crujeiras: “Descentralizar debilita a la USC”

La polémica llega además en un momento preelectoral. La matemática y candidata a rectora en 2026, Rosa Crujeiras, rechaza frontalmente la descentralización del grado. Según declaraciones recogidas por Europa Press, la catedrática considera que esta medida “debilita” a la universidad y no solventa los problemas estructurales de la enseñanza médica.

Asegura que “destruir un modelo apelando a presuntos agravios y carencias locales” y apostar por la fragmentación es un paso que puede “minar la competitividad de la red científica” consolidada durante años. Califica el acuerdo de “temerario” y lo vincula con un proceso acelerado que, a su juicio, evita renunciar a la implantación de nuevos grados de Medicina en el sistema universitario gallego.

Crujeiras critica también el momento escogido: con elecciones a dos meses vista y órganos de gobierno que cambian en breve, cree que no es adecuado comprometer a la institución con decisiones de “tanto calado”.

El temor a nuevas facultades

Uno de los puntos más sensibles es la posibilidad de que la descentralización derive en proyectos para crear nuevas facultades de Medicina. La Junta insiste en que “Galicia no necesita más facultades, sino reforzar la estructura que ya funciona” y exige que el acuerdo recoja de forma explícita que estas unidades no podrán usarse como base para solicitar nuevos centros.

También piden revisar la adscripción del profesorado: consideran preocupante que el 50% de los docentes de las nuevas unidades no tenga vinculación con la USC, al entender que esto comprometería la coherencia académica y el control de calidad.

La Junta demanda igualmente que todas las unidades queden bajo la autoridad directa de la Facultad de Medicina, que no se descentralice a ningún estudiante sin su consentimiento y que el estudiantado forme parte de la Comisión de Seguimiento.

La confrontación de posturas, tanto dentro de la propia Facultad como entre distintos órganos de la USC, sitúa ahora el foco en el Consello de Goberno, que deberá analizar este viernes un asunto que ya ha generado tensiones entre rectorado, profesorado, estudiantes y próximos candidatos a la dirección de la institución.

La descentralización del grado de Medicina, planteada como una reorganización del mapa universitario gallego, se enfrenta así a su momento más decisivo.