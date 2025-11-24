La familia Franco asumirá el coste del traslado de las estatuas del Mestre Mateo a Santiago

El Gobierno local de Santiago detalló que el traslado de las esculturas de Abraham e Isaac, ubicadas hasta ahora en el Pazo de Meirás, tendrá un coste de 4.350,77 euros que asumirá la familia Franco Europa Press

La portavoz del Gobierno local de Santiago, Míriam Louzao, ha confirmado que la familia Franco asumirá los gastos del traslado de las estatuas del Mestre Mateo de Abraham e Isaac, desde el Pazo de Meirás (Sada), residencia de verano del dictador Francisco Franco, a la capital gallega.

Así lo ha trasladado en rueda de prensa, recordando la aprobación del acuerdo al que se llegó con la representación procesual de la familia Franco para la ejecución de la sentencia emitida por el Tribunal Supremo el 18 de junio de 2025, según la cual el Ayuntamiento recupera las esculturas del Mestre Mateo.

De esta manera, ha indicado que la familia Franco asumirá los gastos del traslado de las estatuas que se encuentran en el Pazo de Meirás por un importe de 4.350,77 euros y que serán reubicadas en el Museo do Pobo Galego de Santiago el día 11 de diciembre.

"Tal y como ya se anunció, la previsión es que el día 11 podamos tener ya las esculturas en Compostela, una vez que ya fue autorizado su traslado por la Dirección Xeral de Patrimonio", indicó Louzao.

En este contexto, en un mensaje en redes sociales el pasado 20 de noviembre, día en el que se conmemoraron los 50 años de la muerte del dictador, la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, aplaudía el regreso de las estatuas como "un acto de justicia histórica, de dignidad colectiva y de recuperación de patrimonio".

Asimismo, la regidora agradeció su trabajo a juristas, representantes de anteriores corporaciones y activistas de la memoria, entre otros, por lograr esta vuelta. Además, invitó a "todo el mundo" a acudir al Museo do Pobo Galego a lo que califica como "un día de celebración, de fiesta".