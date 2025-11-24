Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

La Catedral de Santiago apuesta por el talento joven musical

Un convenio firmado con el Centro Superior de Música de Galicia permitirá que estudiantes participen en las celebraciones litúrgicas y actividades culturales del templo

Eladio Lois
Eladio Lois
24/11/2025 13:31
Momento de la firma del convenio entre la Fundación Catedral de Santiago y el Centro Superior de Música de Galicia, celebrado este sábado
Momento de la firma del convenio entre la Fundación Catedral de Santiago y el Centro Superior de Música de Galicia, celebrado este sábado
Cedida

La Catedral de Santiago y el Centro Superior de Música de Galicia (CSMG) han formalizado un acuerdo de colaboración que permitirá que alumnado del centro participe en actividades musicales vinculadas al templo compostelano. La firma tuvo lugar este sábado 22 de noviembre, coincidiendo con la festividad de Santa Cecilia y el Día Internacional de la Música, y fue realizada por el director de la Fundación Catedral, Daniel Lorenzo, y la gerente del CSMG, María Jesús Rey.

A actividade desenvolverase en Medicina. Foto: Santi Alvite

Tensión en Medicina USC ante la reunión clave sobre la descentralización del grado

Más información

El convenio establece la creación de un programa de becas destinado a estudiantes que formen parte de actividades musicales de la Catedral. Gracias a esta colaboración, los jóvenes músicos podrán participar en determinadas celebraciones litúrgicas y en actos culturales a lo largo del año, integrándose junto a los recursos musicales habituales del templo, como coros, cantores y organistas.

Un acuerdo para fortalecer tradición y futuro musical

Con esta iniciativa, la Catedral busca mantener viva su tradición musical, al tiempo que contribuye a la formación de estudiantes de alto nivel. El acuerdo también abre la puerta a la creación de nueva música sacra y a la elaboración de arreglos instrumentales destinados al uso litúrgico, lo que permitirá reforzar un repertorio musical de calidad en las celebraciones.

El CSMG, ubicado en Valga, cuenta con más de veinte años de trayectoria y responde a la demanda de una formación musical especializada, dinámica y de primer nivel, impartida por profesorado en activo de reconocido prestigio. La colaboración con la Catedral supone, además, una oportunidad para que su alumnado acceda a un entorno artístico único y cargado de valor histórico y simbólico.

Te puede interesar

Estatuas de Isaac y Abraham, obras del Mestre Mateo, en Santiago de Compostela

La familia Franco asumirá el coste del traslado de las estatuas del Mestre Mateo a Santiago
Agencias
Bomberos de Santiago evacuaron temporalmente el edificio tras la fuga de gas registrada a primera hora de la tarde, permitiendo el regreso de los vecinos una vez solucionada la avería

Desalojado un edificio en la rúa da Rosa por la rotura accidental de una tubería de gas
Agencias
míriam louzao

Raxoi da luz verde para la redacción del proyecto de ejecución del nuevo parque de bomberos de la Pulleira
Agencias
Vehículos de Bomberos de Santiago, en una fotografía de archivo

Santiago enviará una propuesta a bomberos y policías para avanzar en el acuerdo
Agencias