La Catedral de Santiago apuesta por el talento joven musical

La Catedral de Santiago y el Centro Superior de Música de Galicia (CSMG) han formalizado un acuerdo de colaboración que permitirá que alumnado del centro participe en actividades musicales vinculadas al templo compostelano. La firma tuvo lugar este sábado 22 de noviembre, coincidiendo con la festividad de Santa Cecilia y el Día Internacional de la Música, y fue realizada por el director de la Fundación Catedral, Daniel Lorenzo, y la gerente del CSMG, María Jesús Rey.

El convenio establece la creación de un programa de becas destinado a estudiantes que formen parte de actividades musicales de la Catedral. Gracias a esta colaboración, los jóvenes músicos podrán participar en determinadas celebraciones litúrgicas y en actos culturales a lo largo del año, integrándose junto a los recursos musicales habituales del templo, como coros, cantores y organistas.

Un acuerdo para fortalecer tradición y futuro musical

Con esta iniciativa, la Catedral busca mantener viva su tradición musical, al tiempo que contribuye a la formación de estudiantes de alto nivel. El acuerdo también abre la puerta a la creación de nueva música sacra y a la elaboración de arreglos instrumentales destinados al uso litúrgico, lo que permitirá reforzar un repertorio musical de calidad en las celebraciones.

El CSMG, ubicado en Valga, cuenta con más de veinte años de trayectoria y responde a la demanda de una formación musical especializada, dinámica y de primer nivel, impartida por profesorado en activo de reconocido prestigio. La colaboración con la Catedral supone, además, una oportunidad para que su alumnado acceda a un entorno artístico único y cargado de valor histórico y simbólico.