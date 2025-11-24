Fabián C. Barrio presenta en Santiago 'Los engranajes de Occidente', su nuevo análisis sobre el "declive" de la civilización occidental

La obra propone un recorrido mordaz por las paradojas de Occidente, desde las más evidentes hasta las que pasan más desapercibidas Cedida

Fabián C. Barrio ha vuelto a coger la pluma para publicar dos nuevos tomos bajo el nombre de "Los engranajes de Occidente" (Deusto), que presentará el 24 de noviembre a las 15.00 horas en la Casa del Libro de Santiago de Compostela.

A diferencia de algunos de sus otros libros, en los que narra los viajes en los que recorre el mundo como en "Salir a dar una vuelta" o "Morador del asfalto", en este realiza un análisis desde una perspectiva psicológica del "declive de una civilización que ha pasado de alzar catedrales a cancelar panaderos". Un mensaje que pretende ser un diagnóstico mordaz y sin anestesia sobre lo que el autor considera que está sucediendo a nuestra civilización.

Fabián C. Barrio abre fuego con una sinopsis que resume el tono del libro: “Hubo un tiempo en que los hombres cruzaban océanos en barcos de vapor [...]. Hoy somos incapaces de sobrevivir sin un té matcha con leche de soja”. El contraste entre la épica y la comodidad, entre la convicción y el filtro digital, es la herida por la que sangra esta obra.

Escribiendo desde el margen

Psicólogo social, exempresario digital, narrador de viajes en moto y activista en proyectos humanitarios, como el Proyecto Suraj, de ayuda a niños esclavizados en circos indios y La Ruta Mainumbí, que busca llevar la magia del cine a los rincones más remotos de América Latina, Barrio ha recorrido medio mundo seguido por una comunidad de más de 300.000 seguidores en YouTube.

Instalado en Chipre, trae el perfil de alguien que escribe sobre Occidente desde fuera del mismo, con los ojos de un agente casi externo. Es así como el libro se presenta como "un diccionario de conceptos absurdos en un mundo que finge tener sentido".

"Los engranajes de Occidente" se trata de un mapa para orientarse en un mundo de indignaciones como la manipulación política, que es "el sucio arte de conducir el rebaño humano hacia el abismo, mientras consigue convencerlo de que es libre", y en el que las tecnologías, como la inteligencia artificial, se tratan de "un engendro bastante idiota que parlotea sin cesar, aunque lo que diga no tenga demasiado sentido para nadie".

El libro pretende descubrir que detrás de los fenómenos que se viven en Occidente hay motivos "dolorosamente humanos". Abre la puerta a que Occidente tal vez no se esté muriendo, sino reinventando, aunque lo haga con "ansiedad, regulaciones obsesivas, autoflagelo, impuestos hasta por respirar y una playlist estúpida sonando de fondo hasta que se agote la batería".