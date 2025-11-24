El Arzobispado crea la Fundación Educativa Ultreia para coordinar los colegios diocesanos

El arzobispo de Santiago de Compostela, Francisco José Prieto Fernández, ha firmado este lunes el documento que crea la Fundación Educativa Ultreia Nicolás Satriano

El arzobispo de Santiago de Compostela, Francisco José Prieto Fernández, ha firmado este lunes el documento que crea la Fundación Educativa Ultreia, una entidad para "coordinar y supervisar" los colegios diocesanos en un contexto social en el que existe la necesidad de "formar personas con un sano espíritu crítico".

Según se informó durante la presentación de la institución, en principio la fundación gestionará entre 10 y 12 centros educativos, un universo de aproximadamente 2.100 alumnos. En la capital gallega, está previsto que sean la Casa do Neno y el Seminario Menor.

Así, durante su comparecencia en Santiago para anunciar el proyecto, Prieto Fernández ha explicado que, "inspirado en valores cristianos", el objetivo del Arzobispado con la creación de la entidad es ofrecer a los centros educativos "un marco de trabajo compartido".

"Los centros (diocesanos) tienen su autonomía, su trayectoria, su historia, pero fundamentalmente lo que queremos ofrecer es un marco de trabajo, de ayuda de pedagógica y de coordinación y de tareas pastorales de estos centros", ha subrayado.

Tal y como ha detallado, lo que se pretende es que la Fundación Ultreia sea un "instrumento" para "facilitar y coordinar" los centros.

Así, el arzobispo ha avanzado que otra finalidad es que la fundación funcione como un "lugar de formación del profesorado" y de "encuentro de las familias".

Por otra parte, en una carta pastoral del arzobispo distribuida a los medios, se ha añadido la idea de que la fundación no será "simplemente una entidad gestora", sino "expresión de la misión evangelizadora" de la iglesia diocesana de Santiago en el ámbito de la educación.

En esta línea, afirma el arzobispo en la carta que esta entidad "actuará como prolongación institucional de la diócesis", asumiendo la responsabilidad de educar según el Evangelio, al servicio de la persona y del bien común".

Formación en valores ante la polarización

Además, el arzobispo ha subrayado que la creación de la entidad ocurre en un contexto de desarrollo tecnológico acelerado y polarización extrema en el campo ideológico.

En esta línea, Prieto Fernández ha insistido en que es necesario "formar personas con un sano espíritu crítico, con una visión ajustada de la realidad y con una formación en valores cristianos que definan a la persona como la preocupación fundamental".

Asimismo, ha recalcado el arzobispo que el objetivo al crear la institución es dar una respuesta a través de un "servicio de misión y de bien común". "Un término, hoy, a veces olvidado y tergiversado (...), pero que es preocupación de la Iglesia", ha concluido.

El siguiente paso de la fundación

El delegado episcopal para los centros con vínculos diocesanos, José Ramón Amor Pan, ha detallado que sin crear la fundación no sería posible gestionar los centros diocesanos, ya había la carencia de un "instrumento jurídico" específico.

Por ello, ha explicado que el siguiente paso será la constitución del patronato de la entidad y ha avanzado que otros pormenores de la fundación se conocerán en marzo de 2026.

También ha afirmado que la creación de la Fundación Ultreia se pone en marcha porque, hasta ahora los colegios "funcionaban como islas" y había la necesidad de que hubiera un "trabajo en red".

Amor Pan ha incidido en que algunos centros "más pequeños", aunque hagan un trabajo "genial", solos no pueden llevar a cabo "determinadas mejoras". Asimismo, el futuro gerente de la fundación ha aclarado que esta coordinación también podrá ser financiera.