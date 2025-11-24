Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

Desalojado un edificio en la rúa da Rosa por la rotura accidental de una tubería de gas

Un operario perforó el conducto durante unas obras, lo que obligó a evacuar el inmueble hasta que fue reparado

Agencias
24/11/2025 16:37
Bomberos de Santiago evacuaron temporalmente el edificio tras la fuga de gas registrada a primera hora de la tarde, permitiendo el regreso de los vecinos una vez solucionada la avería
Bomberos de Santiago evacuaron temporalmente el edificio tras la fuga de gas registrada a primera hora de la tarde, permitiendo el regreso de los vecinos una vez solucionada la avería
Salseo USC

La rotura de una tubería de gas durante unas obras obligó este lunes a desalojar un edificio en Santiago, en la rúa da Rosa, a la altura del número 32, según han informado los Bomberos de Santiago.

El suceso se produjo sobre las 15.10 horas de esta jornada y se produjo cuando un trabajador, que realizaba obras en una tubería de una vivienda, perforó un conducto de gas.

Con todo, una vez subsanada la incidencia los vecinos pudieron volver a sus domicilios.

