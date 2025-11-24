Santiago de Compostela
Desalojado un edificio en la rúa da Rosa por la rotura accidental de una tubería de gas
Un operario perforó el conducto durante unas obras, lo que obligó a evacuar el inmueble hasta que fue reparado
La rotura de una tubería de gas durante unas obras obligó este lunes a desalojar un edificio en Santiago, en la rúa da Rosa, a la altura del número 32, según han informado los Bomberos de Santiago.
El suceso se produjo sobre las 15.10 horas de esta jornada y se produjo cuando un trabajador, que realizaba obras en una tubería de una vivienda, perforó un conducto de gas.
Con todo, una vez subsanada la incidencia los vecinos pudieron volver a sus domicilios.