Denuncias ante una situación “límite” en el Clínico de Santiago por el colapso del aparcamiento

La formación UCIN Galicia, a través de su coordinador regional, José Luis Calo, ha hecho público un contundente comunicado en el que denuncia la “situación límite” que, a su juicio, se vive en el entorno del Hospital Clínico Universitario de Santiago debido al colapso permanente del aparcamiento, un problema que considera “insostenible” y que atribuye a “años de incapacidad política” del Concello y de la Xunta.

José Luis Calo, portavoz de UCIN

Según expone Calo, las obras de ampliación del hospital y la instalación del centro de protonterapia han supuesto la desaparición de cientos de plazas de aparcamiento, lo que provoca que “miles de pacientes, familiares y profesionales sufran cada día un auténtico calvario para acceder al hospital”. UCIN sostiene que la situación se ha cronificado y que no existe “ningún avance real” por parte de las administraciones responsables.

Críticas directas al Concello de Santiago

Calo señala en el comunicado que tanto la Xunta como el Concello anunciaron en 2024 un acuerdo que incluía la mejora de accesos al CHUS, el refuerzo del transporte urbano e interurbano, un plan de transporte al trabajo y la creación de un nuevo aparcamiento disuasorio. Sin embargo, denuncia que “a día de hoy no se ha cumplido absolutamente nada” y que no consta “ninguna obra iniciada ni ninguna solución real”.

UCIN Galicia centra parte de sus críticas en la “pasividad” del actual gobierno municipal, al que acusa de incumplir, entre otros compromisos, la creación de nuevos aparcamientos disuasorios en zonas como Galeras, Volta do Castro o Santa Marta, el refuerzo de las líneas de autobús hacia el CHUS, la instalación de sistemas de señalización inteligente o la reordenación viaria en el entorno hospitalario. Calo sostiene que la movilidad en Santiago “sigue basándose en anuncios y no en hechos”, mientras los ciudadanos continúan padeciendo las consecuencias.

“Santiago merece planificación, coordinación y soluciones reales, no más titulares vacíos”, afirma el coordinador de UCIN Galicia, que considera que los pacientes, profesionales y familias “no pueden esperar más”. La formación anuncia que continuará denunciando esta situación y que presentará en las próximas semanas una serie de propuestas formales ante las administraciones competentes.