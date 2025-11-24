Así será la Navidad en Rois | Programación completa

Concierto de Navidad de 2024 en el Auditorio Municipal de Rois, una cita ya consolidada en la programación cultural del municipio J. Martínez

El Concello de Rois ha dado a conocer su programación de actividades para el Nadal 2025-2026, una agenda pensada para todas las edades y orientada a reforzar la convivencia vecinal y mantener vivas las tradiciones propias de estas fechas. La propuesta combina música, espectáculos familiares, proyecciones cinematográficas y diversas iniciativas en los centros educativos del municipio.

El calendario arrancará el domingo 14 de diciembre con el tradicional Concierto de Navidad de la Escola Municipal de Música, que se celebrará a las 18.00 horas en el Auditorio Municipal. El evento permitirá que el alumnado muestre su trabajo anual ante familias y vecinos, convirtiéndose en uno de los encuentros culturales más consolidados del municipio.

Magia, cine y tradición

La programación continuará el viernes 19 de diciembre con el espectáculo A Maxia do Nadal, a cargo del mago Paco, también en el Auditorio Municipal y a las 18.00 horas. Se trata de una actividad dirigida al público infantil y familiar, integrada en el programa Outono Miúdo y concebida para sorprender a todos los asistentes.

El cine tendrá su espacio el viernes 26 de diciembre, fecha en la que se proyectará la película Wonka a las 18.00 horas, una propuesta con la que el Concello invita a las familias a disfrutar de una tarde de ocio compartido durante las vacaciones escolares.

Fotograma de 'Wonka' Cedida

El punto culminante llegará el lunes 5 de enero, cuando la tradicional Comitiva de los Reyes Magos de Oriente recorrerá las parroquias del municipio, llevando ilusión a los niños antes de la noche más esperada del año. La jornada concluirá con la recepción oficial en el polideportivo de Rois, donde los más pequeños podrán entregar sus últimas peticiones.

Iniciativas en los centros educativos

Durante todo el mes se desarrollarán diversas actividades en los colegios del municipio. Entre ellas figura el Concurso de Postales de Navidad, que fomenta la creatividad del alumnado; la elaboración de la Guía de Lecturas de Navidad, impulsada por las bibliotecas escolares y la Biblioteca Municipal; la campaña de entrega de cartas a los pajes reales dentro de Para un Nadal con Apego; y el programa de conciliación municipal Divernadal, pensado para facilitar la organización familiar durante las vacaciones.