Apuñalan a un joven en la Alameda de Santiago

Alameda de Santiago

Un joven resultó herido con dos puñaladas durante la tarde del pasado sábado en Santiago de Compostela tras una discusión con otro varón en la Alameda. El incidente tuvo lugar alrededor de las 20.30 horas, según trasladaron fuentes de la Policía Nacional.

De acuerdo con la información policial, el altercado se originó después de que el herido realizase comentarios hacia la pareja del otro implicado. Ese enfrentamiento verbal derivó en una agresión con arma blanca. El autor de las puñaladas emprendió la huida inmediatamente después y continúa sin ser localizado

Evacuado al CHUS

La víctima fue evacuada al Complejo Hospitalario Universitario de Santiago, donde está siendo atendida. Las mismas fuentes indican que su vida no corre peligro, pese a la gravedad inicial del suceso.

La Policía Nacional mantiene abierto el operativo para identificar y detener al agresor, mientras se recogen testimonios y se revisa el entorno del parque para reconstruir lo ocurrido con precisión.