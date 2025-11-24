Alojamiento gratuito para pacientes oncológicos en Santiago: el programa de Asotrame crece y suma ocho familias este año

Uno de los alojamientos que Asotrame pone a disposición de pacientes oncológicos y sus familiares Cedida

Ocho familias han encontrado alojamiento gratuito en Santiago de Compostela este año gracias al proyecto Como en casa: viviendas de estancia temporal para pacientes oncológicos y familiares, impulsado por Asotrame. En total, diez familias se han beneficiado en 2025 entre las viviendas de A Coruña y Santiago, según los datos facilitados por la entidad.

Este servicio está dirigido a personas enfermas de cáncer que deben desplazarse para recibir tratamiento en el Hospital Clínico Universitario de Santiago (CHUS) o en el CHUAC, así como a sus acompañantes. Las viviendas permiten que pacientes y familiares puedan afrontar estancias prolongadas sin asumir el coste de un alojamiento en momentos especialmente delicados.

Alojamiento y acompañamiento integral

El proyecto no solo proporciona un techo. Asotrame ofrece también soporte emocional, asesoramiento y acompañamiento en los trámites que conlleva el proceso oncológico, con el fin de reducir el impacto económico y social del diagnóstico.

Desde que se puso en marcha el apartamento de A Coruña, y especialmente desde su ampliación a Santiago en 2022, la iniciativa cubre dos de los tres hospitales de referencia en trasplantes de médula ósea y terapias avanzadas car-t en Galicia.

Financiación y alcance del programa

La actuación forma parte del Plan de Prioridades de COCEMFE, con una financiación de 11.992 euros aportados por la Fundación ONCE, que permite mantener este recurso y realizar un seguimiento estrecho del proyecto. La confederación proporciona además asesoramiento técnico y apoyo continuo para garantizar su funcionamiento adecuado.

Asotrame, declarada de utilidad pública, es la única entidad gallega centrada en la atención de pacientes con cáncer hematológico y sus familiares. La asociación trabaja además en el fomento de la donación de médula ósea y en el impulso a la investigación científica, y está integrada en COGAMI, COCEMFE, Aelclés, GEPAC y la Plataforma de Organizaciones de Pacientes.