Santiago de Compostela

Herido un conductor en una salida de vía en Santiago

Ep
22/11/2025 11:19
112 Emergencias
112 Emergencias
Diario de Compostela 

Un conductor resultó herido en una salida de vía en la madrugada de este sábado en la N-550 a su paso por Enfesta, en Santiago de Compostela.

Según informa el 112, un sistema automático de alertas envió un aviso y coordenadas de localización al servicio de emergencias sobre las 4,30 horas de la madrugada.

Así, se contactó con los Bomberos de Santiago ante la posibilidad de que el conductor estuviese atrapado, lo cual confirmaron al llegar al lugar y procedieron a liberar al único ocupante del turismo.

Personal del 061 atendió al herido, que estaba consciente, y procedió a su traslado al centro hospitalario. También acudieron agentes de la Guardia Civil de Tráfico y personal de limpieza y mantenimiento de la vía.

