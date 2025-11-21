Santiago lanza un novo programa de conciliación de Nadal para a mocidade de 12 a 17 anos

A primeira tenente de alcaldesa, María Rozas, durante a presentación do programa municipal de conciliación de Nadal dirixido á mocidade de Santiago Concello de Santiago

La primera teniente de alcaldesa de Santiago y concejala de Servicios Sociales, María Rozas, ha presentado el programa de conciliación para la juventud en las vacaciones de Navidad, cuyas inscripciones estarán abiertas entre el 24 de noviembre y el 12 de diciembre.

En una rueda de prensa celebrada este viernes, Rozas ha señalado que una vez que acaba la Educación Primaria "no hay oferta de conciliación para la juventud". "Como si los jóvenes de entre 12 y 17 años fuesen autónomos e independientes", ha expresado.

Por eso, y tras la experiencia piloto de este verano en el Monte do Gozo, en la que los asistentes solicitaron más actividades, repiten con un programa de actividades para las vacaciones de Navidad, que girará alrededor del arte.

En el mismo escenario, el Monte do Gozo, y de forma gratuita, un total de 50 adolescentes, empadronados en Santiago, podrán realizar diferentes actividades, entre las que han citado talleres de cerámica, sesiones de música, moda, juegos de mesa, podcast, fotografía y deportes, entre otros.

Los horarios serán de 9.00 horas a 14.30 horas, con la posibilidad de ampliarlos de 8.00 horas a 15.30 horas. A mayores, habrá la posibilidad de realizar dos pernotaciones, en las noches del 27 al 28 de diciembre y del 3 al 4 de enero.

Además, han remarcado que de las 50 plazas se reserva un 10% de ellas a las personas jóvenes con necesidades específicas. "Es un campamento inclusivo para todo el mundo, algo que no es habitual, y el porcentaje que ponemos esta muy por encima a la reservada en otros programas", ha remarcado.

Por su parte, la encargada de gestión del campamento, Nataly Budiño, ha subrayado que el objetivo es que este programa sea "un encuentro en el que los jóvenes se puedan expresar".

Con todo, la lista de personas admitidas se publicará el día 15 de diciembre.