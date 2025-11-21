Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Nicolás Sartorius analiza en Santiago os desafíos da democracia ante a desigualdade e a crise ambiental

O Ateneo e a Asociación Federalista de Galicia convidan o avogado e xornalista a debater sobre a necesidade dun federalismo social

Redacción
21/11/2025 18:36
Nicolás Sartorius
A sesión enmarcarase nunha charla de Sartorius sobre as tensións entre democracia, desigualdade e medio ambiente

O Ateneo de Santiago e a Asociación Federalista de Galicia celebran o vindeiro luns ás 19.30 horas, unha nova sesión divulgativa baixo o título 'Democracia, desigualdade e medio ambiente. A necesidade dun federalismo social', o avogado e xornalista Nicolás Sartorius ofrecerá unha reflexión ampla sobre os retos que afrontan as sociedades actuais.

A intervención centrarase nas tensións entre sistemas democráticos, impactos ambientais e crecente desigualdade, un triángulo que, segundo o propio Sartorius, esixe repensar o papel das estruturas políticas e explorar alternativas desde unha perspectiva federal e social. A charla abordará cuestións de plena actualidade, dende o deterioro institucional ata a emerxencia climática, convidando a debater como fortalecer a participación cidadá nun contexto global tan complexo.

Nicolás Sartorius é unha figura destacada da vida política e intelectual española. Avogado de formación pola Universidade Complutense, foi un activo militante antifranquista, detido en varias ocasións e procesado no coñecido Proceso 1001. Cofundador de Comisións Obreiras, participou nas negociacións da Transición e foi deputado durante tres lexislaturas, exercendo como voceiro parlamentario ata 1993. 

Tamén desempeñou durante dúas décadas a vicepresidencia executiva da Fundación Alternativas e é autor de numerosos ensaios sobre política, sindicalismo e linguaxe pública. Na última década centrouse na política internacional e na seguridade, liña que continúa no seu recente libro La democracia expansiva.

Te puede interesar

A primeira tenente de alcaldesa, María Rozas, durante a presentación do programa municipal de conciliación de Nadal dirixido á mocidade de Santiago

Santiago lanza un novo programa de conciliación de Nadal para a mocidade de 12 a 17 anos
Agencias
Segunda Folga Tyrma

Seguimento case total na segunda xornada de folga en Tyrma para reclamar melloras salariais e de seguridade
Redacción
Asi chegou a noite

Cineuropa pecha a súa 39ª edición coa estrea en Galicia de 'Así chegou a noite'
Redacción
Fauna113

Brión acolle a comedia Os veciños do lado dentro do programa Fegateatro
Redacción