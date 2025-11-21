Nicolás Sartorius analiza en Santiago os desafíos da democracia ante a desigualdade e a crise ambiental
O Ateneo e a Asociación Federalista de Galicia convidan o avogado e xornalista a debater sobre a necesidade dun federalismo social
O Ateneo de Santiago e a Asociación Federalista de Galicia celebran o vindeiro luns ás 19.30 horas, unha nova sesión divulgativa baixo o título 'Democracia, desigualdade e medio ambiente. A necesidade dun federalismo social', o avogado e xornalista Nicolás Sartorius ofrecerá unha reflexión ampla sobre os retos que afrontan as sociedades actuais.
A intervención centrarase nas tensións entre sistemas democráticos, impactos ambientais e crecente desigualdade, un triángulo que, segundo o propio Sartorius, esixe repensar o papel das estruturas políticas e explorar alternativas desde unha perspectiva federal e social. A charla abordará cuestións de plena actualidade, dende o deterioro institucional ata a emerxencia climática, convidando a debater como fortalecer a participación cidadá nun contexto global tan complexo.
Nicolás Sartorius é unha figura destacada da vida política e intelectual española. Avogado de formación pola Universidade Complutense, foi un activo militante antifranquista, detido en varias ocasións e procesado no coñecido Proceso 1001. Cofundador de Comisións Obreiras, participou nas negociacións da Transición e foi deputado durante tres lexislaturas, exercendo como voceiro parlamentario ata 1993.
Tamén desempeñou durante dúas décadas a vicepresidencia executiva da Fundación Alternativas e é autor de numerosos ensaios sobre política, sindicalismo e linguaxe pública. Na última década centrouse na política internacional e na seguridade, liña que continúa no seu recente libro La democracia expansiva.