Macrooperativo policial en el Ensanche de Santiago deja más de 100 identificados

Un amplio despliegue en dos pubs de ocio nocturno se salda con intervenciones de drogas y varias armas blancas

Eladio Lois
21/11/2025 11:51

Una operación policial desarrollada en la madrugada de este viernes en la zona del Ensanche de Santiago de Compostela terminó con un centenar de personas identificadas, varias actas vinculadas al consumo y tenencia de sustancias estupefacientes y dos detenidos por encontrarse en situación irregular en España.

El operativo, confirmado por fuentes policiales, se ejecutó de forma coordinada en dos establecimientos de ocio nocturno del barrio. La primera inspección arrancó a las 7.00 horas en el pub TNT, situado en la calle Santiago de Chile, donde diferentes unidades de la Policía Nacional revisaron el interior del local e identificaron a los clientes presentes.

Posteriormente, los agentes se trasladaron a la calle Fernando III O Santo, donde se encuentra el pub Stilo. Allí, según relataron testigos presenciales, media docena de furgones policiales y varias patrullas de la Policía Local desplegaron un operativo que comenzó sobre las 8.00 horas y se prolongó hasta pasada las 9.15 horas.

Sustancias intervenidas y presencia de armas blancas

Durante las inspecciones, las unidades de la Policía Nacional localizaron estupefacientes y también varias armas blancas, concretamente navajas, que fueron retiradas del interior de los locales. Desde la Policía Local señalaron que su participación se centró en la colaboración administrativa durante el desarrollo del dispositivo.

En la operación intervinieron efectivos de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional, además de unidades de Extranjería, responsables de las detenciones por situación irregular. La Policía Local de Santiago apoyó el despliegue desde primera hora de la mañana.

