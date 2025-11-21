La Xunta resalta la trayectoria del CIFP Compostela en la formación de profesionales de hostelería en

Momento del encuentro celebrado por el 50 aniversario de la X promoción de Hostelería Xunta

La Xunta de Galicia ha puesto en valor este viernes la trayectoria del Centro Integrado de FP Compostela, en Santiago de Compostela, como referente en la formación en Hostelería y Turismo, destacando su papel en la calidad, la innovación y la empleabilidad de los estudios profesionales. Así lo señaló la directora xeral de FP, Eugenia Pérez, durante su participación en los actos conmemorativos del 50 aniversario de la X promoción de Cociña, Servizos y Rexiduría de Pisos de la antigua Escola de Hostalaría de Lamas de Abade, origen del actual centro.

La Xunta reivindica el papel de las profesiones artesanales en la Maker Faire Galicia Más información

La representante de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP subrayó el “importante labor” realizado durante medio siglo tanto por el profesorado como por el alumnado, cuya contribución ha permitido prestigiar la Formación Profesional y, en particular, los ciclos vinculados a la hostelería. Señaló también la numerosa lista de profesionales reconocidos que se han formado en estas aulas y que hoy son referentes en el sector.

El encuentro reunió a 27 antiguos alumnos que regresaron al centro para una jornada de convivencia y para comprobar de primera mano la evolución de aquella escuela en la que se formaron. Ahora convertida en Centro Integrado de FP, la antigua Lamas de Abade dispone de equipamiento innovador y tecnología actualizada destinada a mejorar la formación de los estudiantes de los distintos ciclos.