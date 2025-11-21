Mi cuenta

Santiago de Compostela

La Xunta reivindica el papel de las profesiones artesanales en la Maker Faire Galicia

La Xornada de Oficios reúne talleres, charlas y un mercado con nueve obradoiros de Artesanía de Galicia

Eladio Lois
21/11/2025 13:08
Autoridades en la inauguración del evento
Xunta

El director xeral de Comercio e Consumo, Gabriel Alén, participó este viernes en la mesa inaugural de la II Xornada de Oficios de la Maker Faire Galicia, un espacio concebido para conectar a las nuevas generaciones de creadores con los oficios tradicionales y reivindicar su papel en la innovación. El representante autonómico será también el encargado de entregar el segundo premio a los proyectos más votados por el público. 

María José Garrido, Encarni Iglesias, Sonia Esperanza Rodríguez, María Méndez (presidenta de la APG), María Esther Erice, Roberto Barba (director xeral de Loita contra a Violencia de Xénero de la Xunta de Galicia), Elena Steinger y Julio Abalde (subdelega

A ciberviolencia machista, no centro do Congreso de Medios e Igualdade

La jornada, que cuenta con la colaboración de la Fundación Artesanía de Galicia, desarrolla durante toda la mañana talleres de iniciación para público infantil y adulto. Entre ellos destacan el taller de bordado sobre fotografía impartido por Minia Banet (Variopinto), una sesión de flores textiles a cargo de NAI Deseños, y un espacio para aprender forja tradicional con plastilina guiado por Roni Herrán.

Ponencias sobre biomateriales, arte y economía circular

El programa incluye ponencias centradas en biomateriales, producción artística, diseño, comunicación y economía circular, dirigidas tanto a estudiantes como a personas interesadas en conocer el futuro de los oficios artesanales. Desde la Xunta subrayan que esta jornada busca poner en valor el conocimiento y la creatividad de quienes mantienen activos estos oficios, al tiempo que exploran nuevas formas de narrar y crear.

Hasta las 20.00 horas, la Maker Faire Galicia acoge también un mercado con la participación de nueve obradoiros inscritos en Artesanía de Galicia: Acivro Xoias y Fui Yo (Santiago), Mundaya (Santiago), Susana Anta (A Coruña), A Casa Rodante (Vigo), Lixo Atelier (Muros), Jerolas (Curtis), la Asociación de Redeiras Artesás Illa da Estrela de Corme (Ponteceso) y D Rositas (Rois). Todos ellos presentan y venden su trabajo en disciplinas como cerámica, moda, joyería, forja, complementos o encuadernación.

