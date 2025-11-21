La Catedral de Santiago homenajea la música en el día de Santa Cecilia con exposición, visitas guiadas y un concierto dedicado a Palestrina

Fotografía de archivo de la Catedral de Santiago Cedida

La Catedral de Santiago celebrará este sábado 22 de noviembre el Día Internacional de la Música, coincidiendo con la festividad de Santa Cecilia, con una programación especial que combina divulgación patrimonial, actividad litúrgica y música en directo. La efeméride, declarada por la UNESCO en 1975, inspira una propuesta que busca acercar al público el legado musical del templo y su vigencia en la liturgia y la creación contemporánea.

Ya está abierta al público la exposición temporal “La música en la Catedral de Santiago”, instalada en la Biblioteca Capitular y visitable con cualquiera de las modalidades del Museo de la Catedral. La muestra reúne piezas excepcionales de su archivo histórico, entre ellas la primera polifonía europea del Códice Calixtino, cantorales de canto llano, un cantoral polifónico con obras de Palestrina, manuscritos de maestros de capilla como Vaquedano, Melchor López o Santiago Tafall, así como obras más recientes como el Himno al Apóstol Santiago de Manuel Soler Palmer (1920), la Misa al Apóstol de Marco Frisina (2021–2022) o una composición litúrgica de Fernando Buide escrita este mismo año.

En el mismo espacio puede verse, además, una réplica del organistrum, el emblemático instrumento representado en la arquivolta del Pórtico de la Gloria.

Programa

El sábado incluirá visitas guiadas al órgano catedralicio y a la exposición temporal, en tres sesiones (10.30, 13.30 y 16.00 horas), todas ellas con aforo ya completo tras agotarse las plazas disponibles. Misa solemne con la Escolanía y firma de un convenio con el CsmG

A las 19.30 horas, la Catedral acogerá una misa solemne presidida por el Arzobispo, con la participación de la Escolanía de la Catedral, que celebrará durante la ceremonia el rito de admisión de sus nuevos miembros. También intervendrá un grupo instrumental del Centro Superior de Música de Galicia (CsmG), institución con la que la Fundación Catedral formalizará ese mismo día su convenio anual de colaboración. Concierto monográfico de Palestrina, libre hasta completar aforo

Tras la misa, y con entrada libre hasta completar aforo, tendrá lugar un concierto monográfico dedicado a Giovanni Pierluigi da Palestrina con motivo del V centenario de su nacimiento (1525–2025). El recital —titulado Princeps Musicae según el cartel oficial de la Catedral, visible en la página 1 del programa— estará interpretado por el grupo vocal Vox Stellae junto al organista Adrián Regueiro, bajo la dirección de Luís Martínez.

Con esta celebración, la Catedral de Santiago convierte la festividad de Santa Cecilia en un encuentro entre tradición e innovación, abriendo al público su legado musical, reforzando su labor educativa y ofreciendo un homenaje coral a uno de los grandes maestros de la historia de la música.