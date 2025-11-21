Humanización en Oncología: el CHUS ultima un nuevo espacio de espera para casi 200 pacientes diarios

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, durante la visita a la nueva sala de espera humanizada del Clínico Xunta

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, visitó este viernes las obras de la nueva sala de espera humanizada del hospital de día de oncohematología del Hospital Clínico Universitario de Santiago, un proyecto en el que la Xunta invierte 1 millón de euros entre obra y equipamiento y que estará en servicio después de Navidad, una vez reorganizados los circuitos asistenciales.

Acompañado por el gerente del área sanitaria, Ángel Facio, el conselleiro destacó que esta actuación permitirá ofrecer un entorno más cómodo y accesible para los cerca de 200 pacientes diarios —unos 3.000 al año— que esperan para recibir tratamiento oncológico, junto a sus familiares. La intervención consistió en transformar por completo la terraza del hospital, un espacio de más de 300 m² que fue cerrado y climatizado, manteniendo sus vistas al Monte de Moas.

Lucha activa contra el cáncer El conselleiro insistió en que el cáncer es una cuestión prioritaria para el Ejecutivo gallego, que trabaja para mejorar desde la prevención hasta la detección precoz y el acceso a diagnósticos y tratamientos avanzados. La humanización de los espacios hospitalarios, añadió, forma parte de la estrategia para lograr una sanidad pública “más humana, moderna y eficiente”.

Las obras están ya finalizadas y solo resta la recepción e instalación del nuevo mobiliario, prevista para las próximas semanas. La reforma amplía el número de plazas hasta 113, mejora la accesibilidad y genera un ambiente más cálido y acogedor, en línea con los criterios de humanización promovidos por la administración autonómica.

Gómez Caamaño subrayó que el diseño del proyecto tuvo en cuenta la voz de los pacientes, tras una reunión entre la Xerencia, los responsables de oncología y representantes de los propios usuarios, que trasladaron sus necesidades y prioridades. El conselleiro recordó que el servicio de oncología del Clínico desarrolla una actividad muy elevada, con más de 300 procedimientos diagnósticos y terapéuticos que pueden prolongarse hasta ocho o nueve horas, por lo que disponer de un espacio funcional y confortable resulta fundamental.