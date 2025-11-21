El Sindicato de Médicos de Galicia pone condiciones para suspender la huelga del 26-N

Edificio del Sergas Cedida

El Sindicato Médico de Galicia (Simega) ha anunciado este viernes una lista de medidas irrenunciables para suspender de forma temporal la jornada de huelga en Atención Primaria convocada para el próximo miércoles 26 de noviembre. La postura llega después de que la Consellería comunicara la retirada de la propuesta inicial del Sergas y de varias reuniones mantenidas en los últimos días.

Entre las exigencias más destacadas, Simega solicita la paralización inmediata de las plazas de Facultativos Especialistas de Atención Primaria (FEAP) con el fin de unificar a todos los médicos en una única categoría de Médico de Familia de Atención Primaria.

El sindicato reclama también una oferta de voluntariedad incentivada para la realización de guardias, incluidos los sábados por la mañana, manteniendo las condiciones económicas actuales.

Más requisitos

Simega pide un compromiso firme, antes de junio de 2026, para fijar un límite máximo de 30 actos diarios por médico de familia, además de regular el exceso de demanda mediante programas especiales voluntarios. El sindicato defiende que estas medidas son fundamentales para aliviar la carga asistencial en los centros de salud. Especialización solo vía MIR y apoyo de médicos sin título

Otro de los puntos clave es que el acceso a la especialización se realice exclusivamente a través del MIR, rechazando otras vías de acceso. Paralelamente, se propone que los médicos sin especialidad puedan ser contratados como técnicos sanitarios para tareas de apoyo, con el objetivo de reforzar la actividad diaria en los centros de Atención Primaria.

Para suspender la huelga, Simega reclama también la autodeclaración responsable en los procesos de OPE y la transformación de los PACs en auténticos puntos de atención de urgencias extrahospitalarias, dotados de la cobertura necesaria y garantizando siempre el cumplimiento de los descansos reglamentarios.