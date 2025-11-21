El artista compostelano Jorge Mirás inaugura en el Tambre la exposición minimalista 'Inspirar/Expirar'
La muestra reúne 24 piezas con formas orgánicas y bloques de arcilla integrados en el lienzo
El Centro Empresarial do Tambre acogerá este lunes, a las 20.00 horas, la inauguración de “Inspirar/Expirar”, la nueva exposición del creador compostelano Jorge Mirás, organizada por la Asociación Área Empresarial do Tambre (AAET). La muestra, de carácter marcadamente minimalista, reúne 24 obras que combinan pintura, escultura y experimentación con la materia.
Formas orgánicas y bloques de arcilla adheridos al lienzo
Mirás presenta un trabajo en el que predominan las formas orgánicas y los elementos verticales, integrando en los lienzos bloques de arcilla que generan volumen, sombras y un diálogo constante con la luz. El artista busca que el visitante se identifique con las piezas, en un ejercicio que define como una “acción-consecuencia”, un proceso de búsqueda interior que cada obra invita a recorrer.
En su propuesta, la pintura se expande hacia el volumen y la escultura se disuelve en el plano, generando una gramática propia en la que “Inspirar” es pregunta esencial y “Expirar”, la pulsación misma del ser.
Un creador con décadas de vínculo a la gráfica y al arte compostelano
Nacido en la rúa de Abaixo de Compostela y formado en la Escola de Artes e Oficios Mestre Mateo, Jorge Mirás (1967) ha desarrollado su trayectoria en el ámbito de las artes gráficas, el diseño y la publicidad, además de su trabajo durante más de treinta años en El Correo Gallego y Galicia Hoxe. “Inspirar/Expirar” es su segunda exposición en Santiago, en un momento en que continúa implicado en diversos proyectos de creación.
Visitas hasta el 18 de diciembre
La exposición podrá visitarse hasta el 18 de diciembre, de lunes a viernes, en horario de 09.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas. La organización recomienda avisar previamente en el 981 55 28 50 para coordinar la visita.