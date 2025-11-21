El artista compostelano Jorge Mirás inaugura en el Tambre la exposición minimalista 'Inspirar/Expirar'

Una obra de Jorge Mirás Cedida

El Centro Empresarial do Tambre acogerá este lunes, a las 20.00 horas, la inauguración de “Inspirar/Expirar”, la nueva exposición del creador compostelano Jorge Mirás, organizada por la Asociación Área Empresarial do Tambre (AAET). La muestra, de carácter marcadamente minimalista, reúne 24 obras que combinan pintura, escultura y experimentación con la materia.

Formas orgánicas y bloques de arcilla adheridos al lienzo

Mirás presenta un trabajo en el que predominan las formas orgánicas y los elementos verticales, integrando en los lienzos bloques de arcilla que generan volumen, sombras y un diálogo constante con la luz. El artista busca que el visitante se identifique con las piezas, en un ejercicio que define como una “acción-consecuencia”, un proceso de búsqueda interior que cada obra invita a recorrer.

Jorge Mirás, en una foto de archivo Cedida

En su propuesta, la pintura se expande hacia el volumen y la escultura se disuelve en el plano, generando una gramática propia en la que “Inspirar” es pregunta esencial y “Expirar”, la pulsación misma del ser.

Un creador con décadas de vínculo a la gráfica y al arte compostelano

Nacido en la rúa de Abaixo de Compostela y formado en la Escola de Artes e Oficios Mestre Mateo, Jorge Mirás (1967) ha desarrollado su trayectoria en el ámbito de las artes gráficas, el diseño y la publicidad, además de su trabajo durante más de treinta años en El Correo Gallego y Galicia Hoxe. “Inspirar/Expirar” es su segunda exposición en Santiago, en un momento en que continúa implicado en diversos proyectos de creación.