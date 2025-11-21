Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

El artista compostelano Jorge Mirás inaugura en el Tambre la exposición minimalista 'Inspirar/Expirar'

La muestra reúne 24 piezas con formas orgánicas y bloques de arcilla integrados en el lienzo

Eladio Lois
Eladio Lois
21/11/2025 13:00
Obra de Jorge Mirás
Una obra de Jorge Mirás
Cedida

El Centro Empresarial do Tambre acogerá este lunes, a las 20.00 horas, la inauguración de “Inspirar/Expirar”, la nueva exposición del creador compostelano Jorge Mirás, organizada por la Asociación Área Empresarial do Tambre (AAET). La muestra, de carácter marcadamente minimalista, reúne 24 obras que combinan pintura, escultura y experimentación con la materia.

Elena Ferro, Araceli Gonda y Cristina Pato protagonizarán encuentros que combinan conversación y creación artística

Bugallido presenta Expertas de seu, un ciclo con tres referentes de la cultura gallega

Más información

Formas orgánicas y bloques de arcilla adheridos al lienzo

Mirás presenta un trabajo en el que predominan las formas orgánicas y los elementos verticales, integrando en los lienzos bloques de arcilla que generan volumen, sombras y un diálogo constante con la luz. El artista busca que el visitante se identifique con las piezas, en un ejercicio que define como una “acción-consecuencia”, un proceso de búsqueda interior que cada obra invita a recorrer.

Jorge Mirás, en una foto de archivo
Jorge Mirás, en una foto de archivo
Cedida

En su propuesta, la pintura se expande hacia el volumen y la escultura se disuelve en el plano, generando una gramática propia en la que “Inspirar” es pregunta esencial y “Expirar”, la pulsación misma del ser.

Un creador con décadas de vínculo a la gráfica y al arte compostelano

Nacido en la rúa de Abaixo de Compostela y formado en la Escola de Artes e Oficios Mestre Mateo, Jorge Mirás (1967) ha desarrollado su trayectoria en el ámbito de las artes gráficas, el diseño y la publicidad, además de su trabajo durante más de treinta años en El Correo Gallego y Galicia Hoxe. “Inspirar/Expirar” es su segunda exposición en Santiago, en un momento en que continúa implicado en diversos proyectos de creación.

Visitas hasta el 18 de diciembre

La exposición podrá visitarse hasta el 18 de diciembre, de lunes a viernes, en horario de 09.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas. La organización recomienda avisar previamente en el 981 55 28 50 para coordinar la visita.

Te puede interesar

Fauna113

Brión acolle a comedia Os veciños do lado dentro do programa Fegateatro
Redacción
El ideal gallego

La Facultad de Medicina de la USC debate la descentralización del grado con posiciones enfrentadas
Agencias
Pleno extraordinario pago horas extras bomberos y policía

Santiago aprueba el pago de 2,17 millones en horas extraordinarias de bomberos y policías
Agencias
El portavoz de la Ejecutiva del PSdeG, Julio Torrado, en rueda de prensa

El PSdeG acusa a la Xunta de llevar a la sanidad gallega a su "etapa más delicada"
Agencias