Bugallido presenta Expertas de seu, un ciclo con tres referentes de la cultura gallega

La Asociación Centro Cultural Mahía celebrará este otoño Expertas de seu, un ciclo dedicado a visibilizar el talento y la trayectoria de mujeres gallegas cuya obra ha marcado el panorama cultural del país. Las sesiones tendrán lugar los días 23 y 30 de noviembre y 14 de diciembre, a las 19.00 horas, en el Centro Cultural de Bugallido (Ames), con entrada gratuita hasta completar aforo.

El ciclo reunirá a tres figuras destacadas: Elena Ferro, artesana de referencia; Araceli Gonda, reconocida guionista audiovisual; y Cristina Pato, música, escritora, educadora y productora con proyección internacional. Cada encuentro adopta un formato de arte-coloquio o vídeo podcast en directo, guiado por profesionales de la cultura gallega.

Las sesiones explorarán el vínculo entre creación artística, identidad gallega y mirada feminista, combinando la palabra, la música, la creación artesanal y la poética para mostrar procesos creativos en vivo.

Programa del ciclo

El domingo 23 de noviembre, la protagonista será Elena Ferro, en un coloquio conducido por María Gómez (@daneboa_).

El 30 de noviembre será el turno de Araceli Gonda, con una sesión que incluirá la proyección del filme 18 comidas y un coloquio moderado por Iria Sobrado.

El ciclo cerrará el 14 de diciembre con Cristina Pato, en un encuentro conducido por Guadi Galego. Un espacio para pensar Galicia desde la creación

Según la organización, Expertas de seu aspira a consolidarse como un espacio plural e inspirador, que reivindique el valor de las mujeres que construyen, investigan y proyectan Galicia a través del arte. La iniciativa combina conversación, creación en directo y reflexión colectiva sobre el papel de la cultura en el país.