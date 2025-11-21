A Praza 8 de Marzo acolle o “Magóstolo”, o magosto comunitario do CEIP Apóstolo Santiago
A festa, apoiada pola Concellaría de Mocidade, busca conservar a tradición dos magostos e reforzar a identidade e os vínculos do barrio
A Praza 8 de marzo acollerá os días 22 e 23 de novembro o “Magóstolo”, o magosto organizado pola comunidade educativa do CEIP Apóstolo Santiago e que conta co apoio do Concello de Santiago, a través do departamento de Mocidade.
A festa ten o obxectivo de conservar a tradición dos magostos, e con ela recuperar a memoria e a identidade compartida e tecer rede comunitaria. O departamento de Mocidade apoia a celebración, habida conta tamén dos seus lazos co CEIP Apóstolo Santiago, moi próximo ao Centro Xove de Creación Cultural da Almáciga.
Ademais de castañas asadas, no “Magóstolo” haberá numerosas actividades para todos os públicos, que comezarán o sábado ás 12.00 horas. Ademais de zonas de xogos e pintacaras, haberá espectáculos para o público infantil como “A Landra viaxeira e o amigo Lambón”, de Os Jalochos; obradoiros de regueifa, canto, baile, pandeireta ou monicreques, e foliada. En canto á música, a sesión vermú correrá a cargo de Mou DJ Session, e xa a partir das 21.30 horas están previstas as actuacións de JJ Set Eva Chloé, Lúa Gándara DJ e Saibran DJ Set.
Xa no domingo, a cita central do “Magóstolo” serán as “Olimpiadas de outono Deleite”, que comezarán ás 12.30 horas e estarán abertas á participación de todos os nenos e nenas que se inscriban desde unha hora antes. A xornada completarase coa presentación do fanzine “Brasas” e a actuación de Pilonga DJ.