Sergio Pascual Espinilla gana el Premio Alfredo Vicenti 2025 por una pieza radiofónica sobre la silicosis

El periodista Sergio Pascual Espinilla ha sido reconocido con el Premio de Xornalismo Cívico Alfredo Vicenti 2025, organizado por el Ateneo de Santiago, por su trabajo “Silicosis, muerte en suspensión”, una pieza sonora emitida en Radio Nacional de España el 25 de septiembre de 2025. El jurado acordó el fallo por unanimidad, destacando la relevancia actual del tema y su interese informativo.

El jurado subraya el alto nivel de los 27 trabajos presentados en esta edición y valoró especialmente el enfoque de un asunto de plena actualidad, así como la importancia del trabajo en equipo para desarrollar la reportaxe. También resaltó el uso exhaustivo de los recursos radiofónicos, un elemento determinante para situar la pieza entre las más destacadas del año.

Un jurado con representación institucional y profesional

El órgano evaluador estuvo presidido por Xosé Ramón Pousa, directivo del Ateneo, y conformado por Xosé Pereira Fariña, en representación de la Facultade de Ciencias da Comunicación de la USC; Antón Porteiro Lago, por la Federación de Ateneos de Galicia; José Francisco Rodil Lombardía, por la Asociación de Periodistas de Santiago de Compostela; y Marta Otero Mayán, ganadora de la edición anterior.

El premio, dotado con 1.200 euros y una pieza conmemorativa, será entregado en un acto público en el Ateneo de Santiago, cuyas fechas se darán a conocer próximamente.