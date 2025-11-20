Santiago creará un observatorio para la gestión participativa de la Alameda

El concejal de Urbanismo, Iago Lestergás, durante la presentación del Plan Director de la Alameda Concello de Santiago

El concejal de Urbanismo de Santiago, Iago Lestegás, ha anunciado durante la presentación del Plan Director de la Alameda que creará un observatorio para ofrecer un apoyo integral para la gestión participativa del parque de la Alameda, "siguiendo criterios ecológicos, patrimoniales y paisajísticos".

Así lo ha anunciado durante una rueda de prensa en la que ha señalado que la meta a largo plazo es consolidar un modelo de gestión sostenible que pueda ser replicado en otros parques y espacios públicos de la ciudad.

Lestegás ha explicado que el observatorio tendrá un pleno que estará compuesto por representantes del Ayuntamiento, del Consorcio, asociaciones vecinales, organizaciones dedicadas a la conservación y colegios profesionales.

De esta manera, se reunirá como "mínimo una vez al año" para discutir y evaluar las iniciativas y proyectos del parque; discutir y aprobar propuestas, y evaluar el progreso de las iniciativas. Además estará la dirección del observatorio que tendrá la responsabilidad de asegurar que las acciones y proyectos se lleven a cabo.

Durante su intervención, el concejal ha explicado que el objetivo del Plan Director es "describir el estado actual del parque , identificar las acciones necesarias para su adecuada conservación y restauración y asegurar el equilibrio entre los diferentes usos posibles.

Plan por espacios

Así, ha desarrollado que en el caso de la Carballeira de Santa Susana, podrán autorizarse actividades de carácter sociocultural tradicional "siempre que sean respetuosas con los valores naturales".

En el Campo da Estrela, se compatibilizarán los usos ordinarios del parque con la celebración de eventos temporales o puntuales de carácter socioeconómico, cultural y deportivo. También, acogerá acontecimientos populares tradicionales.

Para el Paseo da Ferradura, se contempla su utilización para actividades artísticas, culturales y científicas al aire libre. El plan considera que, algunas zonas podrían acoger una parte de las ferias de la Ascensión y del Apóstolo para disminuir la presión sobre la Carballeira, "siempre que sea compatible con su uso como zona de paseo".

Finalmente, en cuanto a la explanada de San Clemente, se pretende recuperar el espacio donde se hacía la feria del ganado en el siglo XIX, mejorando la relación entre la Alameda y la ciudad, con el tratamiento del pavimento entre Porta Faxeira y la Alameda y una regulación de la circulación.

A mayores, todas las actividades extraordinarias que se realicen en el parque estarán sujetas a la aprobación previa de los servicios técnicos municipales, que podrán solicitarle al promotor de un evento un proyecto detallado sobre la actividad y afectación.

Con todo, informa el concejal que el Plan director tiene el dictamen favorable de la Comisión Asesora del Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Santiago y está pendiente de informe por parte de la Dirección Xeral do Patrimonio Cultural.