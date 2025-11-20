Santiago celebra un pleno infantil no Día Mundial da Infancia
Alumnado do CEIP Arquitecto Casas Novoa converteuse en corporación municipal por un día para presentar propostas e reivindicar os seus dereitos
Un grupo de alumnos e alumnas do CEIP Arquitecto Casas Novoa convertéronse en concelleiros e concelleiras por un día e celebraron un pleno municipal con motivo do Día Mundial da Infancia, que se conmemora o 20 de novembro. Con eles estiveron o alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, a concelleira de Dereitos e Servizos Sociais, María Rozas, a concelleira de Educación, Míriam Louzao, e varios membros da Corporación municipal.
Conmemórase o aniversario da Convención sobre os Dereitos do Neno, adoptada en 1989, que tamén serve para visibilizar a situación de millóns de nenos, nenas e adolescentes cuxos dereitos se están vendo vulnerados nalgunha parte do mundo. Trátase dunha oportunidade para dar especial relevancia á infancia na axenda pública, reafirmar a vixencia da Convención sobre os dereitos dos nenos e das nenas e poñer a mirada nos cambios necesarios para que o seu contido sexa realidade para todos e en calquera lugar.
Este documento, clave para o desenvolvemento da infancia nas últimas décadas, apela no seu artigo 12 á necesidade de dar aos nenos e nenas a oportunidade de ser escoitados, directamente ou a través dun órgano apropiado, en todos aqueles procedementos que lle afecten.
Partindo desta base e entendendo as institucións políticas como responsables de que o dereito á participación se vexa cumprido nos seus territorios, esta mañá o Pazo de Raxoi acolleu a celebración dun pleno infantil cuxo obxectivo é darlle aos nenos e nenas a posibilidade de compartir ideas e propoñer iniciativas coas que mellorar o cumprimento da CDN na súa contorna e promover o seu dereito a decidir sobre os temas que lles afecten a nivel local.