Pedro Blanco destaca en Santiago o impulso do Goberno á economía social en Galicia
O delegado subliña o impacto dos 150 millóns do PERTE e o avance da Lei Integral da Economía Social nun encontro organizado por Foroesgal
O delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, destacou en Santiago o impulso do Goberno de España á Economía social “facendo unha Galicia con máis emprego, xusta e cohesionada” na V Edición dos cafés con aroma a Economía Social, que organiza o Foro pola Economía Social de Galicia (Foroesgal). O delegado subliñou a “ética exemplar” deste sector, que “comparte plenamente co Goberno” e traspasa o puramente económico, axudando a tecer unha Galicia mellor”.
Pedro Blanco puxo en valor as achegas do Goberno a este sector, cun impulso a Galicia duns 150 millóns de euros a través do PERTE da Economía Social. "O Goberno impulsa a transformación e a consolidación da Economía Social con investimentos coma este, que se executan en alianza co sector e atendendo ás súas demandas”, salientou o delegado, quen lembrou outras actuacións como a innovación e a tecnificación do sector a través do Centro de Innovación Nacional da Economía Social e, sobre todo, os programas de apoio a iniciativas e propostas concretas.
O delegado apuntou tamén o impulso do Goberno á Lei Integral da Economía Social, que nace precisamente como froito da escoita activa a este colectivo, dando resposta ás súas necesidades produtivas e sociais. “En definitiva, normativa, proxectos e investimentos que nos axudan a impulsar a Economía Social, a situala onde lle corresponde, como parte fundamental do novo modelo de economía responsable”.
Agradeceu a Foroesgal o seu traballo en Galicia, que xera milleiros de empregos fóra das cidades, dinamizando o rural e fixando poboación. O delegado destacou este como un dos puntos fortes que ten este tipo de economía en Galicia, unha das comunidades autónomas onde máis crece e onde máis arraigada está. “Son milleiros de traballadores e traballadoras, milleiros de entidades sociais e cooperativas e, polo tanto, milleiros de millóns de euros os que move este sector en Galicia, construíndo un futuro nas vilas para moitas familias”, expuxo Pedro Blanco, que subliñou unha vez máis a proximidade do Goberno coas accións de entidades como Foroesgal.