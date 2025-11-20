La Xunta busca atraer más viajeros americanos al vuelo Santiago–Newark

Aeropuerto de Newark Cedida

La Xunta ha intensificado esta semana los contactos con el mercado estadounidense para incentivar la demanda del vuelo directo entre Santiago de Compostela y Newark, conexión estratégica para el turismo internacional en Galicia. El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, mantuvo varios encuentros en Nueva York con operadores y entidades del sector para dar visibilidad a la ruta y fomentar su uso entre viajeros americanos.

Entre las reuniones celebradas, Merelles se entrevistó con el director de la Oficina Española de Turismo en Nueva York, Magí Castelltort, así como con representantes de Alta Travel USA, una de las asociaciones de agentes de viajes más relevantes del país. El objetivo, según trasladó la Xunta, es seguir fortaleciendo la promoción del destino Galicia en un mercado considerado prioritario.

Un mercado clave por su elevado gasto turístico

Estados Unidos se sitúa entre los mercados internacionales de mayor impacto económico en Galicia. Los turistas estadounidenses registran un gasto medio por persona de 282 euros, una cifra que supera ampliamente la media internacional, situada en 147 euros. Este comportamiento convierte al público norteamericano en un objetivo clave para el impulso de la nueva conexión aérea.

El Xacobeo impulsa el Camino Inglés en Reino Unido

De forma paralela, la Xunta mantiene acción institucional en otros mercados emisores. El director de la Sociedade de Xestión do Xacobeo, Ildefonso de la Campa, se encuentra estos días de visita en Reino Unido, donde participó en la inauguración de dos mojones del Camino Inglés en las localidades de Reading e Winchester. Las nuevas señales marcan tramos del Saint James Way, ruta que busca reforzar su visibilidad entre los peregrinos británicos.

La Xunta considera ambas líneas de trabajo —la promoción internacional de la oferta turística y el refuerzo de las rutas xacobeas— esenciales para consolidar el crecimiento del sector en los próximos años.