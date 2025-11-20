Galicia avanza en la investigación oncológica: el CiMUS, financiado con casi un millón para combatir el cáncer

La investigación, liderada desde el grupo que dirige Miguel López, se enmarca en un proyecto que busca nuevos enfoques para luchar contra el cáncer Cedida

El Centro de Investigación en Medicina Molecular y Enfermedades Crónicas (CiMUS) de la Universidade de Santiago de Compostela ha sido seleccionado en la convocatoria de Investigación en Salud 2025 de la Fundación “la Caixa”, recibiendo una financiación de 999.300 euros para impulsar un proyecto destinado a combatir la caquexia cancerosa. Este síndrome, caracterizado por desnutrición, atrofia muscular, fatiga y debilidad asociada al cáncer, representa uno de los mayores retos en oncología clínica.

El proyecto está liderado por el investigador Miguel López, en consorcio con Joan Seoane (Vall d’Hebron Instituto de Oncología – VHIO), y forma parte de una convocatoria altamente competitiva, a la que se presentaron 714 propuestas de investigación básica, clínica y traslacional.

Una convocatoria de referencia en la península ibérica

La edición 2025 seleccionó 34 proyectos de investigación biomédica puntera, desarrollados por instituciones de España y Portugal. Cada iniciativa financiada puede recibir hasta un millón de euros en el caso de los consorcios, lo que convierte esta convocatoria en una de las más relevantes en biomedicina y salud de la península ibérica.

Además del proyecto liderado por Miguel López, la participación gallega se amplía con tres proyectos más:

Enfermedad rara – Síndrome de Myhre. Un proyecto encabezado por Maria J. Macias (IRB Barcelona) en consorcio con José Manuel Brea Floriani (USC) y la Asociación Síndrome de Myhre España, financiado con 771.800 euros .

Un proyecto encabezado por (IRB Barcelona) en consorcio con (USC) y la Asociación Síndrome de Myhre España, financiado con . Leucemia linfoblástica aguda infantil. Iniciativa liderada por Alejandro Vaquero (Instituto Josep Carreras), con participación de Eduardo Domínguez (Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago, IDIS), que recibe 989.800 euros .

Iniciativa liderada por (Instituto Josep Carreras), con participación de (Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago, IDIS), que recibe . Daño cerebral – Nuevas estrategias terapéuticas. Proyecto coordinado por Ana Paula Pêgo (Universidade do Porto), con colaboración de Francisco Campos (IDIS) y Ben Maoz (Tel Aviv University), dotado con 999.563,80 euros.

Un centro de referencia en enfermedades crónicas

El CiMUS, reconocido recientemente como Unidad de Excelencia María de Maeztu, centra su actividad en la generación de conocimiento de alto impacto en el ámbito de las enfermedades crónicas. Su estructura se organiza en dos grandes programas —Mecanismos Moleculares de las Enfermedades e Integrativo Traslacional— que conectan investigación básica y aplicación clínica, siempre con una fuerte orientación hacia la innovación terapéutica.

El centro cuenta con el reconocimiento CIGUS de la Xunta de Galicia y está cofinanciado por la Unión Europea a través del Programa Galicia FEDER 2021-2027, consolidándose como uno de los principales nodos de investigación biomédica del noroeste peninsular.