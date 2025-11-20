Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Fiscalía mantiene la petición de nueve años de prisión al confirmar el ADN de la víctima en la ropa del acusado

El Ministerio Público sostiene la intención homicida en el apuñalamiento del Ensanche, mientras la defensa pide la absolución y apunta a una posible legítima defensa

Agencias
20/11/2025 15:56
El acusado de apuñalar a un joven a la salida de una discoteca compostelana durante la sesión del juicio de este miércoles
La Fiscalía subraya que la sangre hallada en la sudadera y en el bolsillo del acusado coincide con la de la víctima y ratifica su acusación por tentativa de homicidio
Europa Press

El ADN de la sangre encontrada en una sudadera del acusado y en un bolsillo de su pantalón coincide con el de la víctima del apuñalamiento ocurrido en enero de 2023 a la salida de una discoteca del Ensanche compostelano, tal y como ha revelado la Fiscalía en la segunda y última sesión del juicio.

Por consiguiente, la Fiscalía ha mantenido su petición de condena de nueve años de prisión para el joven acusado de apuñalar a un menor en el momento de los hechos. El Ministerio Público ha afirmado que, tras las declaraciones de testigos, científicos y policías, entiende que se ratifica la "intención original de matar" del procesado.

Además, el fiscal ha recalcado que no ha percibido ningún arrepentimiento por parte del acusado durante su declaración, que se produjo en el primer día de juicio. En esta línea, también ha considerado que llama la atención la desaparición del arma.

Por su parte, la defensa ha solicitado en la Audiencia Provincial la absolución del acusado, al insistir en que este "no es el autor" ni tampoco hubo "elemento intencional" en sus actos. Así, ha esgrimido que "nadie" ha afirmado durante el juicio ver al acusado acuchillar a la víctima.

En cualquier caso, si el tribunal rechaza la acusación de "delito de homicidio en grado de tentativa" y se atiene a las lesiones sufridas por la víctima, la defensa ha incidido en que "se podría aplicar el atenuante de legítima defensa", después de que el acusado declarase este miércoles que a él también lo intentaron "pinchar".

Sin embargo, el Ministerio Público ha refutado esta posibilidad, aunque ha manifestado que en caso de no ser condenado por intento de homicidio y solo por lesiones, pide para el procesado una pena de seis años de prisión.

Sangre de la víctima en el bolsillo 

Por otro lado, la acusación particular ha resaltado que el procesado ha reconocido en juicio que, en un momento dado de la pelea en el Ensanche compostelano, este portó una navaja.

También ha recordado que a la víctima le tuvieron que extirpar el bazo debido a la lesión y, así, esta ha "perdido calidad de vida" por, desde entonces, estar más susceptible a infecciones, según ha explicado un perito durante la audiencia.

En cambio, la defensa y el propio acusado niegan que este haya acuchillado a la víctima e insisten en que el joven cogió una navaja que había caído en el suelo durante la reyerta.

Te puede interesar

Iago Lestergás

Santiago creará un observatorio para la gestión participativa de la Alameda
Agencias
Pedro Blanco, ante el Pazo de Meirás

Pedro Blanco destaca en Santiago o impulso do Goberno á economía social en Galicia
Redacción
A alcaldesa Goretti Sanmartín e concelleiras do goberno local acompañaron ao alumnado do CEIP Arquitecto Casas Novoa no pleno infantil celebrado no Pazo de Raxoi con motivo do Día Mundial da Infancia

Santiago celebra un pleno infantil no Día Mundial da Infancia
Redacción
Ferdi Alici, director de Ouchhh Studio, junto al Conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos

O foro ‘Sinte’ arranca en Santiago con Ferdi Alici y una apuesta por la creación digital
Agencias