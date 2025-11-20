Fiscalía mantiene la petición de nueve años de prisión al confirmar el ADN de la víctima en la ropa del acusado

La Fiscalía subraya que la sangre hallada en la sudadera y en el bolsillo del acusado coincide con la de la víctima y ratifica su acusación por tentativa de homicidio Europa Press

El ADN de la sangre encontrada en una sudadera del acusado y en un bolsillo de su pantalón coincide con el de la víctima del apuñalamiento ocurrido en enero de 2023 a la salida de una discoteca del Ensanche compostelano, tal y como ha revelado la Fiscalía en la segunda y última sesión del juicio.

Por consiguiente, la Fiscalía ha mantenido su petición de condena de nueve años de prisión para el joven acusado de apuñalar a un menor en el momento de los hechos. El Ministerio Público ha afirmado que, tras las declaraciones de testigos, científicos y policías, entiende que se ratifica la "intención original de matar" del procesado.

Además, el fiscal ha recalcado que no ha percibido ningún arrepentimiento por parte del acusado durante su declaración, que se produjo en el primer día de juicio. En esta línea, también ha considerado que llama la atención la desaparición del arma.

Por su parte, la defensa ha solicitado en la Audiencia Provincial la absolución del acusado, al insistir en que este "no es el autor" ni tampoco hubo "elemento intencional" en sus actos. Así, ha esgrimido que "nadie" ha afirmado durante el juicio ver al acusado acuchillar a la víctima.

En cualquier caso, si el tribunal rechaza la acusación de "delito de homicidio en grado de tentativa" y se atiene a las lesiones sufridas por la víctima, la defensa ha incidido en que "se podría aplicar el atenuante de legítima defensa", después de que el acusado declarase este miércoles que a él también lo intentaron "pinchar".

Sin embargo, el Ministerio Público ha refutado esta posibilidad, aunque ha manifestado que en caso de no ser condenado por intento de homicidio y solo por lesiones, pide para el procesado una pena de seis años de prisión.

Sangre de la víctima en el bolsillo

Por otro lado, la acusación particular ha resaltado que el procesado ha reconocido en juicio que, en un momento dado de la pelea en el Ensanche compostelano, este portó una navaja.

También ha recordado que a la víctima le tuvieron que extirpar el bazo debido a la lesión y, así, esta ha "perdido calidad de vida" por, desde entonces, estar más susceptible a infecciones, según ha explicado un perito durante la audiencia.

En cambio, la defensa y el propio acusado niegan que este haya acuchillado a la víctima e insisten en que el joven cogió una navaja que había caído en el suelo durante la reyerta.