Familia Caamagno anuncia nuevo disco y gira de presentación para comienzos de 2026

La banda de Sigüeiro, Familia Caamagno Aigi Boga

La banda Familia Caamagno, uno de los grupos más celebrados de la escena gallega por sus directos intensos y su energía desbordante, regresará a los escenarios a principios de 2026. El quinteto de Sigüeiro prepara un nuevo disco coincidiendo con sus doce años de actividad, una etapa marcada por himnos ya emblemáticos como Romper Espagna, Surfistas nazis o Castromil, que los han consolidado como una referencia del garaje, el power pop y el rock&roll estatal.

Primer adelanto: ‘De paseo en Portugal’

La vuelta del grupo comenzará a tomar forma el 27 de noviembre con el lanzamiento de ‘De paseo en Portugal’, primer adelanto del próximo LP. El sencillo, producido por Raúl Pérez (La Mina), abrirá una serie de tres lanzamientos que precederán la publicación del disco en enero.

El tema llegará acompañado de un vídeo de animación dirigido por Xaime Miranda y podrá escucharse en todas las plataformas digitales. La banda describe este avance como un tema pop de estribillo luminoso y catártico, una declaración de intenciones sobre la sonoridad que marcará la nueva etapa.

Un disco producido en La Mina, cuna del pop y rock estatal

El próximo álbum de Familia Caamagno está grabado en La Mina, el estudio granadino de referencia para algunas de las bandas de pop y rock más importantes del país. Su responsable, Raúl Pérez, acaba de ser reconocido por sus mezclas en los Latin Grammy, un aval que refuerza las expectativas sobre el sonido del nuevo trabajo.

La producción marca un nuevo paso adelante para una banda que viene de publicar en 2024 el aplaudido O mundo está derrotado (Tremendo Audiovisual), que reafirmó su madurez musical y su vocación de directo.