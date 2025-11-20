Este espacio gastronómico de Santiago ofrecerá tapas de una chef Estrella Michelín a 6 euros

El interior del Mercado Boanerges I Cedida

'Cocinando Santiago 2025' bajará el telón este lunes con la participación de la chef Estrella Michelin Lucía Freitas, del restaurante A Tafona. La última sesión del ciclo gastronómico tendrá lugar en el Mercado Boanerges, a partir de las 19.00 horas, culminando un proyecto que ha reunido desde abril a ocho de los mejores cocineros de Santiago de Compostela con un objetivo claro: recuperar la calidad perdida en la oferta gastronómica local tras años de fuerte turistificación del sector.

Tapas de autor entre 5 y 6 euros

Como en las sesiones anteriores, el encuentro incluirá la elaboración en directo de seis tapas, tres firmadas por Freitas —Pataca do Pulpo, Mexillón Tigre y Ensaladilla de Raia en Escabeche— y otras tres creadas por el chef de Boanerges, Pablo Pizarro —Croqueta de Centolla con Mantequilla de Anchoa, Lasaña de Guiso de Corral y Puerro a la Brasa, Carbonara y Panceta Joselito—.

Los precios oscilarán entre 5 y 6 euros, reforzando la apuesta del mercado por democratizar la cocina de autor sin renunciar al producto ni a la técnica. La sesión estará amenizada por una DJ Session a cargo del compostelano El Hombre Vil.

Un ciclo que consolida su impacto

En las cinco sesiones celebradas hasta ahora, se han servido más de 2.000 tapas de autor, llenando por completo el aforo en cada pase y posicionando a Boanerges como un espacio de encuentro para chefs, vecinos y visitantes. Por el ciclo han pasado nombres de referencia como Iago Pazos, Brisa Medina, Carlos Insua, Alberto Lareo, Tomás Rubio o Gonzalo Pose.

El responsable de Desarrollo de Negocio del Mercado Boanerges, Adrián Acevedo, subraya que “Lucía Freitas es otra de las chefs compostelanas que representa muy bien todo lo que queremos reivindicar: calidad, talento, identidad, producto y colaboración”. Añade además que cerrar con ella la edición es “la mejor forma de agradecer la respuesta increíble del público”.

Mirando ya a 2026

Tras esta última cita, “Cocinando Santiago” despide un año marcado por el entusiasmo del público y el éxito de convocatoria. Desde Boanerges avanzan que el ciclo volverá en 2026 con nuevos nombres, nuevos formatos y nuevas experiencias, manteniendo el compromiso de acercar la gastronomía compostelana a su gente.