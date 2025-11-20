Esta facultad de la USC se encuentra entre las 50 mejores del mundo

Imagen de archivo de un laboratorio de la USC Santi Alvite

La Universidade de Santiago de Compostela se ha situado entre las instituciones académicas más destacadas del mundo en la edición 2025 del Global Ranking of Academic Subjects (GRAS), conocido como Ránking de Shanghái por materias.

Galicia avanza en la investigación oncológica: el CiMUS, financiado con casi un millón para combatir el cáncer Más información

La USC alcanza su mejor posición en Farmacia y Ciencias Farmacéuticas, donde figura en el puesto 45 a nivel mundial y como primera universidad de España, consolidando su liderazgo en este ámbito científico.

Presencia en 14 disciplinas evaluadas

En total, la clasificación incluye a la USC en 14 áreas temáticas, lo que refuerza su perfil investigador en un abanico amplio de disciplinas.

Cinco de ellas se encuentran en el rango 151-200: Ciencias Medioambientales e Ingeniería, Ciencias de los Alimentos y Tecnología, Veterinaria y Odontología.

Cómo se elabora la clasificación

El ránking se basa en indicadores relacionados con la calidad de la investigación, como la presencia de personal investigador altamente citado, premios internacionales, publicaciones en revistas de alto impacto o liderazgo en organizaciones científicas.

También mide el impacto investigador y la producción científica internacional, evaluando un total de 57 materias repartidas entre Ciencias Naturales, Ingeniería, Ciencias de la Vida, Ciencias Médicas y Ciencias Sociales.

La edición 2025 del ránking abarca 2.000 instituciones de 92 países, situando a la USC como uno de los referentes académicos de Galicia y del conjunto del Estado.

Resultados en el contexto global

Estos datos se suman a la clasificación global publicada en agosto, en la que la USC apareció en el intervalo 501-600 de entre las mejores universidades del mundo y en el puesto 11-16 dentro de España.

El nuevo posicionamiento por materias refuerza el prestigio internacional de la universidad y su capacidad para destacar en áreas de investigación de alto impacto.