Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Esta facultad de la USC se encuentra entre las 50 mejores del mundo

Farmacia y Ciencias Farmacéuticas son las áreas más prestigiosas en la entidad compostelana, situándose a la cabeza nacional

Eladio Lois
Eladio Lois
20/11/2025 13:54
Imagen de archivo de un laboratorio de la USC
Imagen de archivo de un laboratorio de la USC
Santi Alvite

La Universidade de Santiago de Compostela se ha situado entre las instituciones académicas más destacadas del mundo en la edición 2025 del Global Ranking of Academic Subjects (GRAS), conocido como Ránking de Shanghái por materias.

La investigación, liderada desde el grupo que dirige Miguel López, se enmarca en un proyecto que busca nuevos enfoques para luchar contra este síndrome caracterizado por desnutrición, atrofia muscular, fatiga y debilidad asociados al cáncer

Galicia avanza en la investigación oncológica: el CiMUS, financiado con casi un millón para combatir el cáncer

Más información

La USC alcanza su mejor posición en Farmacia y Ciencias Farmacéuticas, donde figura en el puesto 45 a nivel mundial y como primera universidad de España, consolidando su liderazgo en este ámbito científico.

Presencia en 14 disciplinas evaluadas

En total, la clasificación incluye a la USC en 14 áreas temáticas, lo que refuerza su perfil investigador en un abanico amplio de disciplinas.

Cinco de ellas se encuentran en el rango 151-200: Ciencias Medioambientales e Ingeniería, Ciencias de los Alimentos y Tecnología, Veterinaria y Odontología.

Cómo se elabora la clasificación

El ránking se basa en indicadores relacionados con la calidad de la investigación, como la presencia de personal investigador altamente citado, premios internacionales, publicaciones en revistas de alto impacto o liderazgo en organizaciones científicas.

También mide el impacto investigador y la producción científica internacional, evaluando un total de 57 materias repartidas entre Ciencias Naturales, Ingeniería, Ciencias de la Vida, Ciencias Médicas y Ciencias Sociales.

La edición 2025 del ránking abarca 2.000 instituciones de 92 países, situando a la USC como uno de los referentes académicos de Galicia y del conjunto del Estado.

Resultados en el contexto global

Estos datos se suman a la clasificación global publicada en agosto, en la que la USC apareció en el intervalo 501-600 de entre las mejores universidades del mundo y en el puesto 11-16 dentro de España.

El nuevo posicionamiento por materias refuerza el prestigio internacional de la universidad y su capacidad para destacar en áreas de investigación de alto impacto.

Te puede interesar

Iago Lestergás

Santiago creará un observatorio para la gestión participativa de la Alameda
Agencias
Pedro Blanco, ante el Pazo de Meirás

Pedro Blanco destaca en Santiago o impulso do Goberno á economía social en Galicia
Redacción
A alcaldesa Goretti Sanmartín e concelleiras do goberno local acompañaron ao alumnado do CEIP Arquitecto Casas Novoa no pleno infantil celebrado no Pazo de Raxoi con motivo do Día Mundial da Infancia

Santiago celebra un pleno infantil no Día Mundial da Infancia
Redacción
Ferdi Alici, director de Ouchhh Studio, junto al Conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos

O foro ‘Sinte’ arranca en Santiago con Ferdi Alici y una apuesta por la creación digital
Agencias