El conselleiro de Sanidade apela al diálogo para evitar la huelga sanitaria de finales de noviembre

Antonio Gómez Caamaño apeló al entendimiento con las organizaciones sindicales para desconvocar la huelga

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha reivindicado la buena voluntad de la Consellería a la hora de negociar con los sindicatos para conseguir desconvocar la huelga prevista para 26, 27 y 28 de noviembre.

Caamaño ha recordado que su departamento ya ofreció retirar el documento presentado en la mesa sectorial de octubre y que llevó, por el descontento generado entre los profesionales, a la convocatoria de huelga.

Aunque ha reconocido que hay "puntos de mejora", también ha defendido la perspectiva de la Consellería, que ve "fundamental" garantizar la asistencia sanitaria en un entorno "complejo", con la ola de gripe y la huelga prevista también para diciembre.

"Queremos llegar a acuerdos, pero insistimos en que nuestra mayor preocupación en este momento es garantizar la asistencia sanitaria, de manera que si la consellería tiene esa voluntad de dialogar, pues los sindicatos también deben hacer el mismo razonamiento que hacemos nosotros, de intentar llegar a un acuerdo siempre pensando en los pacientes, que realmente es lo importante, y al mismo tiempo cuidando las condiciones laborales de los profesionales", ha remarcado.

Además, ha explicado que también abordan con las sociedades científicas y colegios de médicos, "desde una perspectiva más global", cuáles son las necesidades reales y las inquietudes de los profesionales de atención primaria en Galicia.