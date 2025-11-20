Educación y Sanidade sellan el consenso para repartir la docencia clínica de Medicina entre las tres ciudades gallegas

Representantes de Educación, Sanidade y del sistema universitario gallego, reunidos para cerrar el acuerdo sobre la docencia clínica Xunta

El Consello para la coordinación de la docencia clínica en Galicia ha ratificado este jueves el acuerdo que permitirá descentralizar la docencia del grado de Medicina, un cambio estructural que repartirá la formación avanzada entre Santiago, Vigo y A Coruña. En la reunión participaron el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, y el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, quienes destacaron el consenso alcanzado en torno a un documento con visión de país que beneficiará tanto a estudiantes como a hospitales.

El plan establece una descentralización progresiva de la docencia teórica y práctica de 4º, 5º y 6º curso del grado. El calendario fija que, al finalizar el proceso, en el curso 2028/29, los tres últimos años de la titulación se impartirán íntegramente en las tres ciudades gallegas, aprovechando los recursos del Sistema Universitario de Galicia y del Sergas.

Más oportunidades para profesionales sanitarios y docentes

La descentralización abrirá nuevas vías para que profesionales de los hospitales gallegos —especialmente aquellos con la acreditación necesaria para acceder a plazas vinculadas universitarias— puedan integrarse en la formación de futuros médicos. También se ampliará la participación del profesorado de las universidades de A Coruña y Vigo cuyas áreas de conocimiento estén relacionadas con Medicina.

Este modelo permitirá, según coinciden las partes, aprovechar de forma más eficiente las capacidades sanitarias y académicas de la comunidad, reforzando la excelencia de los hospitales universitarios y elevando el nivel de la formación clínica.

Próximos pasos administrativos

Tras la ratificación del acuerdo, el documento deberá ser tramitado internamente por las tres universidades gallegas antes de pasar a su firma definitiva. Se trata de un avance considerado clave para adaptar la formación médica a las necesidades presentes y futuras del sistema sanitario gallego.