Cáritas de Santiago prevé un aumento de familias en el Banco de Juguetes por el fuerte avance de la precariedad

Presentación de la campaña navideña del Banco de Juguetes de Cáritas de Santiago EP

Cáritas de Santiago ha puesto en marcha la campaña navideña de recogida de juguetes con la previsión de que más familias soliciten el Banco de Juguetes este año. La organización atribuye este incremento al crecimiento de la precariedad, un escenario que, según apuntan, se refleja ya en la demanda de atención primaria.

En una rueda de prensa celebrada este jueves, el director de Cáritas Interparroquial de Santiago, Carlos Juiz, recordó que en la última edición casi 200 familias participaron en la campaña, permitiendo que unos 350 niños recibieran entre dos y tres regalos de su preferencia. Una cifra que, según subrayó, “seguramente aumente” en esta ocasión porque existe “muchísima más necesidad”.

Un contexto social cada vez más difícil

Juiz se apoyó en los datos del Informe Foessa, que señala un incremento del 35% al 40% en las necesidades de atención primaria, como alimentación, ropa y vivienda. Este contexto preocupa a la entidad, que insiste en que el acceso a un regalo en Navidad puede marcar la diferencia para muchas familias en situación de vulnerabilidad.

Cartas hasta el 12 de diciembre

Hasta el 12 de diciembre, Cáritas recibirá las cartas en las que cada niño podrá indicar tres juguetes de su preferencia, con el propósito de garantizar al menos uno de ellos para el Día de Reyes. El reparto tendrá lugar los días 2, 3 y 4 de enero, mediante citación previa a cada familia.

Para esta edición, Cáritas contará con la colaboración de El Corte Inglés, el Multiusos Fontes do Sar, la Residencia Raiola, la sección musical Veracruz, la CPEE A Barcia y la Escuela Europea Parasanitaria, que funcionarán como puntos de recogida.

Además, alrededor de 20 voluntarios de la asociación Ventureiros, coordinados por Noelia del Río, se encargarán de organizar y clasificar todos los juguetes donados.

Atención especial al tramo de 14 a 17 años

Este año se incorpora también el Colegio Profesional de Ingeniería en Informática de Galicia (CPEIG), que centrará su apoyo en adolescentes de 14 a 17 años, un grupo “con menos posibilidades de recibir juguetes, porque la mayoría de donaciones están orientadas a los más pequeños”.

El presidente del CPEIG, Fernando Suárez, destacó que la tecnología forma parte esencial de la vida actual y que la brecha tecnológica puede convertirse en una brecha social, afectando a la educación, la integración y el acceso al conocimiento. Por ello, defendió que un regalo también puede ser “una herramienta de aprendizaje y de integración social”.

Una campaña para garantizar ilusión y apoyo

Cáritas subraya que esta iniciativa no solo responde a la dimensión emocional del regalo navideño, sino también a su potencial como símbolo de acompañamiento y recurso educativo. Con una demanda al alza, la entidad confía en que la red de colaboración y los nuevos puntos de donación permitan atender a todas las familias que lo necesiten.