Santiago de Compostela

A ciberviolencia machista, no centro do Congreso de Medios e Igualdade

A APG reúne en Santiago especialistas xudiciais e xornalistas para analizar o impacto real deste fenómeno

Redacción
20/11/2025 20:09
María José Garrido, Encarni Iglesias, Sonia Esperanza Rodríguez, María Méndez (presidenta de la APG), María Esther Erice, Roberto Barba (director xeral de Loita contra a Violencia de Xénero de la Xunta de Galicia), Elena Steinger y Julio Abalde (subdelega
Cedida

Santiago de Compostela acolleu este 20 de novembro unha nova edición do Congreso Medios de Comunicación e Igualdade de Xénero, organizado pola Asociación de Periodistas de Galicia (APG) e centrado nesta ocasión no papel da prensa e das institucións fronte á violencia machista no ámbito dixital.

Un foro que alerta da normalización da violencia dixital

A conferencia inaugural correu a cargo da ex presidenta e actual vocal do Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género do Consejo General del Poder Judicial, María Esther Erice, quen advertiu de que o uso das tecnoloxías dixitais para acosar ás mulleres “produce a normalización dunha cultura da violencia, dando ademais aos seus autores unha sensación de impunidade” .

Erice puxo o foco en medidas recollidas no Pacto de Estado, como a adaptación da directiva europea, a creación de bases de datos fiables, a protección de menores en contornos dixitais ou a atención integral ás vítimas. Tamén destacou a necesidade de formar a mocidade no uso crítico da tecnoloxía e traballar con plataformas dixitais para impulsar mecanismos de autorregulación. 

Asistentes seguindo unha das intervencións do Congreso de Medios de Comunicación e Igualdad de Género, celebrado no Hotel Oca Puerta del Camino de Santiago
Cedida

Apertura institucional: Galicia prepara a súa primeira Lei de violencia dixital

No acto de apertura participou o director xeral de Loita contra a Violencia de Xénero da Xunta de Galicia, Roberto Barba, quen subliñou que os medios son “canles fundamentais” para previr e sensibilizar sobre as violencias machistas. Barba lembrou que o Goberno galego está a traballar na primeira Lei nacional de violencia dixital, que establecerá o marco legal fronte aos delitos cometidos no ecosistema online, e para cuxa implementación será imprescindible o papel da prensa.

Pola USC asistiu Sonia Esperanza Rodríguez, delegada do reitor para a Igualdade, quen advertiu que internet abre vías de violencia que “non precisan da proximidade física, están agochadas tralo anonimato e funcionan tódolos días do ano”. Rodríguez agradeceu a implicación da APG nun labor que considera esencial para a pedagoxía social.

A presidenta da APG, María Méndez, destacou pola súa parte a “notable implicación dos medios” e alertou de que a ciberviolencia ten como único obxectivo silenciar ás vítimas, crecendo exponencialmente polo carácter anónimo dos ataques e o seu alcance masivo . 

Un panel xurídico que analiza os desafíos reais

O primeiro panel reuniu a expertas do ámbito fiscal e xudicial como Elena Steinger, Belén Rubido e María José Garrido. Steinger subliñou que a hostilidade dos ataques machistas contra mulleres con visibilidade pública é “moi superior” á violencia entre homes, e insistiu na necesidade de formación e estudos empíricos rigorosos.

Asistentes escoitando a intervención dunha das expertas convidadas ao foro
Cedida

Rubido repasou os avances lexislativos e lembrou que dende a Lei Orgánica 1/25, a violencia contra a muller é recoñecida como tal polo feito de ser muller, mentres que Garrido fixo fincapé en dúas necesidades básicas: mellor formación dixital e maior capacitación emocional das vítimas e da sociedade.

O papel dos medios galegos, baixo debate

Nun segundo panel participaron profesionais galegos como Rocío Cortés (El Progreso), Mónica Martínez (Mundiario), Ana Martínez (EFE) e Alejandro López (CRTVG-USC), que analizaron como informar con rigor, protección ás vítimas e enfoque de xénero nun ecosistema dixital onde a violencia se expande con rapidez.

O panel final centrouse na experiencia persoal e na investigación académica, con Gemma Herrero, vítima de ciberviolencia machista; Encarni Iglesias, presidenta da Asociación Stop Violencia de Género Digital; e Clara Inés Guilló, investigadora da UCM, que presentou conclusións sobre a autopercepción das mulleres nos novos contornos dixitais .

Todas as sesións foron moderadas por profesionais galegos como Tamara Montero, Miguel Ángel Rodríguez, Mario Moreno e Carmen Rivas. A APG lembrou que este congreso é unha iniciativa pioneira a nivel estatal e que a súa continuidade depende da colaboración entre institucións, prensa e sociedade civil.

