Un referente del urbanismo presidirá el jurado del concurso para transformar el Conector Central de Santiago

El arquitecto José María Ezquiaga presidirá el jurado encargado de evaluar las propuestas de transformación Cedida

El concejal de Urbanismo, Vivenda e Cidade Histórica, Iago Lestegás, confirmó este miércoles que el arquitecto y urbanista José María Ezquiaga será el presidente del jurado del concurso de ideas destinado a impulsar la transformación del Conector Central de Santiago, uno de los proyectos estratégicos del actual Gobierno local para redefinir la movilidad y los espacios públicos de la ciudad.

El anuncio se produjo durante una mesa de la última jornada del XII Congreso Internacional de Ordenación do Territorio (CIOT), celebrada este sábado, en la que Lestegás detalló los objetivos del procedimiento y avanzó el nombre elegido para presidir el órgano evaluador.

Un perfil profesional de máximo prestigio

Según subraya Raxoi, Ezquiaga es Doctor Arquitecto y Premio Extraordinario de Doctoramiento por la Universidad Politécnica de Madrid, además de licenciado en Sociología y Ciencias Políticas por la Universidad Complutense.

A lo largo de su amplia trayectoria, ha acumulado reconocimientos como el Premio Nacional de Urbanismo (2005) y el Premio Europeo de Urbanismo (2012), lo que lo convierte en una figura de máximo prestigio para liderar la evaluación de las propuestas que opten a transformar el Conector Central.