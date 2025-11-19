Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Un referente del urbanismo presidirá el jurado del concurso para transformar el Conector Central de Santiago

El arquitecto José María Ezquiaga liderará la selección del proyecto

Agencias
19/11/2025 18:42
El arquitecto José María Ezquiaga presidirá el jurado encargado de evaluar las propuestas de transformación
El arquitecto José María Ezquiaga presidirá el jurado encargado de evaluar las propuestas de transformación
Cedida

El concejal de Urbanismo, Vivenda e Cidade Histórica, Iago Lestegás, confirmó este miércoles que el arquitecto y urbanista José María Ezquiaga será el presidente del jurado del concurso de ideas destinado a impulsar la transformación del Conector Central de Santiago, uno de los proyectos estratégicos del actual Gobierno local para redefinir la movilidad y los espacios públicos de la ciudad.

Casa RIA, en Santiago de Compostela

Casa RIA reúne expertos para analizar como impulsar un modelo enerxético máis participativo en Galicia

Más información

El anuncio se produjo durante una mesa de la última jornada del XII Congreso Internacional de Ordenación do Territorio (CIOT), celebrada este sábado, en la que Lestegás detalló los objetivos del procedimiento y avanzó el nombre elegido para presidir el órgano evaluador.

Un perfil profesional de máximo prestigio

Según subraya Raxoi, Ezquiaga es Doctor Arquitecto y Premio Extraordinario de Doctoramiento por la Universidad Politécnica de Madrid, además de licenciado en Sociología y Ciencias Políticas por la Universidad Complutense.

A lo largo de su amplia trayectoria, ha acumulado reconocimientos como el Premio Nacional de Urbanismo (2005) y el Premio Europeo de Urbanismo (2012), lo que lo convierte en una figura de máximo prestigio para liderar la evaluación de las propuestas que opten a transformar el Conector Central.

Te puede interesar

Ghaiteiro petroleiro

O CSC do Romaño acolle o I Campionato do Mundo do Ghaiteiro Petroleiro para lembrar a resposta cidadá ao Prestige
Adriana Quesada
A concelleira María Rozas, xunto ás promotoras Cristina Neira e Kiko Cociña

Así será o I Festival Dálle Xogo, que promove o ocio sen pantallas e o uso educativo dos xogos de mesa
Redacción
Consellería de Sanidade

SATSE Galicia lamenta que la huelga de Primaria no les "represente" y convocan para diciembre
Agencias
El acusado de apuñalar a un joven a la salida de una discoteca compostelana durante la sesión del juicio de este miércoles

Un testigo sitúa al acusado con un objeto punzante en la pelea de la que salió un menor apuñalado en Santiago
Agencias