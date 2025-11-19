Santiago acoge un foro sobre el papel de los medios en la lucha contra la ciberviolencia machista

El evento tendrá lugar en el Puerta del Camino Cedida

El Hotel Oca Puerta del Camino será este jueves 20 de noviembre, entre las 10.00 y las 14.00 horas, el escenario de una nueva edición del Congreso de Medios de Comunicación e Igualdade de Xénero, organizado por la Asociación de Periodistas de Galicia (APG) con la colaboración de la Dirección Xeral de Loita contra a Violencia de Xénero da Xunta y la Universidade de Santiago de Compostela.

Fernando García Calderón presentará en Compostela 'Argonautas no labirinto' Más información

El acto de apertura estará a cargo del director xeral de Loita contra a Violencia de Xénero, Roberto Barba Alvedro, de la delegada del rector para la Igualdad, Sonia Esperanza Rodríguez, y de la presidenta de la APG, María Méndez.

El foco: ciberviolencia machista y responsabilidad informativa

El foro, que este año lleva por título Los medios de comunicación y la lucha contra la ciberviolencia machista, propone una jornada de reflexión sobre un fenómeno que afecta de forma creciente a mujeres y jóvenes en Galicia.

La encargada de abrir las intervenciones será María Esther Erice Martínez, presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial.

María Esther Erice Cedida

A partir de ahí, la jornada reunirá a perfiles clave en la materia, con especialistas procedentes de la justicia, la comunicación y la investigación social.

Expertas en justicia, seguridad y comunicación

Entre las ponentes figuran nombres como Elena Steinger Doallo, fiscal delegada de Violencia sobre la Mujer en Galicia; Belén Rubido de la Torre, magistrada de la Audiencia Provincial de Pontevedra especializada en violencia de género; y María José Garrido Antón, comandante y jefa de área en la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior.

La cita contará también con testimonios y análisis en primera persona, entre ellos el de Gemma Herrero Castro, periodista del Diario AS y víctima de ciberviolencia machista.

Intervendrán asimismo Encarni Iglesias Pereira, presidenta de la Asociación Stop Violencia de Género Digital, y Clara Inés Guilló Girard, profesora de la Universidad Complutense y directora del estudio Autopercepción de la imagen de las mujeres en los nuevos entornos digitales.

A las aportaciones de estas especialistas se sumarán las de periodistas gallegos como Rocío Cortés Galdo (El Progreso), Mónica Martínez Lema (Mundiario), Ana Martínez Pedrosa (Agencia EFE) y Alejandro López Carballeira (CSAG y USC).

Mesas moderadas por profesionales gallegos y diálogo con el público

Todas las mesas de debate y paneles serán presentados y moderados por profesionales de la comunicación de Galicia, e incluirán un espacio de coloquio abierto para preguntas del público asistente.