Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Santiago acoge un foro sobre el papel de los medios en la lucha contra la ciberviolencia machista

El Congreso de Medios de Comunicación e Igualdad de Género de la APG reunirá este jueves a expertas en justicia, seguridad y prensa para analizar un problema creciente en el entorno digital

Eladio Lois
Eladio Lois
19/11/2025 14:24
El evento tendrá lugar en el Puerta del Camino
El evento tendrá lugar en el Puerta del Camino
Cedida

El Hotel Oca Puerta del Camino será este jueves 20 de noviembre, entre las 10.00 y las 14.00 horas, el escenario de una nueva edición del Congreso de Medios de Comunicación e Igualdade de Xénero, organizado por la Asociación de Periodistas de Galicia (APG) con la colaboración de la Dirección Xeral de Loita contra a Violencia de Xénero da Xunta y la Universidade de Santiago de Compostela.

El autor Fernando García Calderón presentará en Santiago su novela Argonautas no labirinto

Fernando García Calderón presentará en Compostela 'Argonautas no labirinto'

Más información

El acto de apertura estará a cargo del director xeral de Loita contra a Violencia de Xénero, Roberto Barba Alvedro, de la delegada del rector para la Igualdad, Sonia Esperanza Rodríguez, y de la presidenta de la APG, María Méndez.

El foco: ciberviolencia machista y responsabilidad informativa

El foro, que este año lleva por título Los medios de comunicación y la lucha contra la ciberviolencia machista, propone una jornada de reflexión sobre un fenómeno que afecta de forma creciente a mujeres y jóvenes en Galicia.

La encargada de abrir las intervenciones será María Esther Erice Martínez, presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial.

María Esther Erice
María Esther Erice
Cedida

A partir de ahí, la jornada reunirá a perfiles clave en la materia, con especialistas procedentes de la justicia, la comunicación y la investigación social.

Expertas en justicia, seguridad y comunicación

Entre las ponentes figuran nombres como Elena Steinger Doallo, fiscal delegada de Violencia sobre la Mujer en Galicia; Belén Rubido de la Torre, magistrada de la Audiencia Provincial de Pontevedra especializada en violencia de género; y María José Garrido Antón, comandante y jefa de área en la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior.

La cita contará también con testimonios y análisis en primera persona, entre ellos el de Gemma Herrero Castro, periodista del Diario AS y víctima de ciberviolencia machista.

Intervendrán asimismo Encarni Iglesias Pereira, presidenta de la Asociación Stop Violencia de Género Digital, y Clara Inés Guilló Girard, profesora de la Universidad Complutense y directora del estudio Autopercepción de la imagen de las mujeres en los nuevos entornos digitales.

A las aportaciones de estas especialistas se sumarán las de periodistas gallegos como Rocío Cortés Galdo (El Progreso), Mónica Martínez Lema (Mundiario), Ana Martínez Pedrosa (Agencia EFE) y Alejandro López Carballeira (CSAG y USC).

Mesas moderadas por profesionales gallegos y diálogo con el público

Todas las mesas de debate y paneles serán presentados y moderados por profesionales de la comunicación de Galicia, e incluirán un espacio de coloquio abierto para preguntas del público asistente.

Te puede interesar

El arquitecto José María Ezquiaga presidirá el jurado encargado de evaluar las propuestas de transformación

Un referente del urbanismo presidirá el jurado del concurso para transformar el Conector Central de Santiago
Agencias
Ghaiteiro petroleiro

O CSC do Romaño acolle o I Campionato do Mundo do Ghaiteiro Petroleiro para lembrar a resposta cidadá ao Prestige
Adriana Quesada
A concelleira María Rozas, xunto ás promotoras Cristina Neira e Kiko Cociña

Así será o I Festival Dálle Xogo, que promove o ocio sen pantallas e o uso educativo dos xogos de mesa
Redacción
Consellería de Sanidade

SATSE Galicia lamenta que la huelga de Primaria no les "represente" y convocan para diciembre
Agencias