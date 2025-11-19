Nueva protesta ante Sanidade mientras Gómez Caamaño apela a la “responsabilidad” para evitar la huelga de Primaria

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, durante su intervención en el Parlamento de Galicia Cedida

Profesionales de Atención Primaria se concentraron este miércoles ante la Consellería de Sanidade, en Santiago de Compostela, mientras continúa la negociación para intentar frenar la huelga convocada para los días 26, 27 y 28 de noviembre. Los participantes volvieron a exigir la retirada de la categoría FEAP y una solución “negociada” y “planificada” a los problemas estructurales del sistema sanitario.

La protesta estuvo encabezada por los sindicatos con representación en la Mesa Sectorial —CIG, CCOO, UGT y CSIF—, que volverán a reunirse este viernes con responsables del departamento para intentar avanzar en un acuerdo.

Los sindicatos denuncian una “agresión” al modelo y piden pasos firmes

Durante la concentración, los representantes sindicales insistieron en que el conflicto afecta a todas las categorías y a la capacidad del sistema para responder a las necesidades de la ciudadanía. El responsable de CIG-Saúde, Manuel Moreira, recordó que llevan dos años reclamando avances sin éxito.

Los sindicatos reclaman la retirada definitiva de la categoría FEAP y acuerdos con garantías EP

“Si convocamos esta huelga es porque durante estos dos años no ha habido la negociación necesaria para mejorar estas condiciones de trabajo”, señaló, calificando de “agresión frontal” el documento presentado en la Mesa Sectorial de octubre —ya retirado por Sanidade—. Sin embargo, avisó de que “no llega” con la retirada: reclaman la eliminación definitiva de los FEAP y acuerdos “con fechas y garantías”.

Los sindicatos pidieron comprensión a la ciudadanía, asegurando que la atención urgente estará “garantizada”, y advirtieron que no aceptarán “ningún chantaje” por parte de la administración.

Caamaño defiende en el Parlamento una salida negociada y alerta del déficit de médicos

La protesta coincidió con la intervención del conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, en el Parlamento de Galicia, donde apeló a la “responsabilidad” para evitar la huelga y avanzar hacia medidas que mejoren tanto la asistencia como las condiciones laborales del personal.

El conselleiro aseguró que la Xunta mantiene voluntad de diálogo “con todos y de todo” para alcanzar acuerdos “dialogados, negociados y acordados”, y advirtió de que una huelga “solo puede empeorar la situación”.

Durante su intervención, Caamaño volvió a criticar la “inacción” del Gobierno de España ante la falta generalizada de médicos. Recordó que las comunidades pidieron una reunión extraordinaria del Consejo Interterritorial para abordar el problema y subrayó la previsión de un déficit de 244 médicos de familia en Galicia en 2029 debido al elevado número de jubilaciones.

Medidas previstas por la Xunta para reforzar la Atención Primaria

El conselleiro detalló varias actuaciones ya adoptadas por la administración autonómica, entre ellas la oferta de plazas fijas por concurso de méritos, contratos de tres años para los MIR recién finalizados, mejoras laborales, la demanda de la especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias y la ampliación de recursos en los centros de salud.

Según explicó, el presupuesto de Sanidade para 2026 prevé 1.747 millones de euros para Atención Primaria —un 4,75% más que el año anterior—, con un aumento del 3,4% en el capítulo de personal. También se contempla la creación de 77 plazas en los puntos de atención continuada, 21 psicólogos clínicos y 62 profesionales para reforzar los equipos de atención domiciliaria.

Caamaño concluyó apelando a “actuar con responsabilidad” y evitar la huelga para poder acordar medidas “que garanticen la mejor asistencia posible” a la población gallega.