La Xunta reivindica que la descentralización del grado de Medicina “hace ganar a Galicia”

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, durante su intervención en el Parlamento de Galicia

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y FP, Román Rodríguez, defendió este miércoles en el Parlamento que el acuerdo para la descentralización del grado en Medicina permitirá ofrecer una formación de “altísima calidad” en Santiago, Vigo y A Coruña, un modelo que, según afirmó, “hace ganar a Galicia” y moderniza la enseñanza sanitaria en la comunidad.

Durante su intervención, el titular autonómico destacó que el pacto alcanzado entre la Xunta y las tres universidades públicas gallegas ha sido posible gracias a la disposición de todas las partes a ceder, siempre con el objetivo de atender a un interés general superior: la calidad formativa de los futuros profesionales sanitarios.

Un consenso alcanzado tras posiciones iniciales diferentes

Rodríguez agradeció de forma expresa el trabajo desarrollado por los rectores de Santiago, Vigo y A Coruña, que partían de posturas distintas pero que, finalmente, fueron capaces de aproximarlas para cerrar un acuerdo común.

Del rector de la Universidade de Vigo, el conselleiro subrayó su “valentía” al asumir el liderazgo del grupo de trabajo; del de A Coruña, valoró la capacidad para “reconducir su posición inicial”; y del de Santiago, remarcó su “generosidad” pensando en el beneficio del conjunto del sistema universitario y sanitario gallego. “Los tres, con sus renuncias y altura de miras, cedieron para llegar a un acuerdo”, incidió Rodríguez.

Un modelo que integra los recursos sanitarios de Galicia

El conselleiro defendió que el nuevo planteamiento permitirá sumar e integrar todos los recursos sanitarios de Galicia en la docencia del grado, fortaleciendo la formación práctica y la conexión con los hospitales de referencia.

Rodríguez enmarcó este consenso en una estrategia para modernizar la enseñanza sanitaria y garantizar que los futuros médicos reciban una formación adaptada a las necesidades del sistema público de salud.